Województwo dolnośląskie to nie tylko znane twierdze, malownicze szczyty i popularne kurorty, ale też urokliwe wioski, które systematycznie zyskują na popularności. W najnowszym plebiscycie na Najpiękniejszą Wieś Dolnego Śląska bezkonkurencyjna okazała się Stradomia Wierzchnia, położona w gminie Syców. Oceniający docenili nie tylko walory wizualne i rozwój infrastruktury, ale też ogromne możliwości rekreacyjne. Prawdziwym magnesem dla odwiedzających jest lokalny zalew z piaszczystą plażą, który w sezonie letnim przywodzi na myśl nadmorskie kurorty.

Zalew w Stradomi Wierzchniej. Atrakcje niczym w kurorcie

Głównym punktem miejscowości, ściągającym w wakacje rzesze turystów, jest niewątpliwie miejscowy zalew. To wizytówka całego obszaru! Na odwiedzających czeka rozległa plaża o długości 300 metrów, przypominająca wypoczynek nad Bałtykiem. Bezpieczeństwo zapewnia nadzorowane kąpielisko, a łagodne dno sprawia, że to fantastyczna opcja dla rodzin z maluchami.

To jednak nie koniec udogodnień! W okresie wakacyjnym otwarte są tu budki z jedzeniem oraz wypożyczalnia sprzętu pływającego, oferująca kajaki i rowerki wodne. Dla osób szukających innych form ruchu przygotowano szereg atrakcji. Na terenie kompleksu znajdziecie:

boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej i koszykówki,

dwa tory do gry w boule,

linowy plac zabaw dla dzieci,

pole namiotowe tuż przy plaży.

Co zobaczyć w Stradomii Wierzchniej oprócz plaży?

Miejscowość ta przyciąga fanów aktywnego spędzania czasu niezależnie od pory roku. Wokół jeziora wytyczono ścieżkę o długości około 3,5 kilometra, znakomitą do biegania, spacerów lub nordic walkingu. Sosnowe lasy dookoła zachęcają do odpoczynku, a w pobliżu można odwiedzić Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka. Kiedy nadchodzi zima, zbiornik staje się mekką dla miłośników morsowania.

Miłośnicy historii również znajdą tu coś dla siebie. W Stradomii Wierzchniej stoi zabytkowy pałac, pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku, nadający wiosce niepowtarzalnego, historycznego sznytu.

Jednak największą siłą tego miejsca są jego mieszkańcy, co trafnie ujął gospodarz miejscowości.

- Stradomia Wierzchnia to miejsce wyjątkowe – z jednej strony blisko natury, z drugiej z bardzo dobrym połączeniem z Wrocławiem. Ale największym kapitałem tej miejscowości są ludzie. Mamy aktywnych mieszkańców, organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, straż pożarną i klub sportowy, które wspólnie tworzą codzienne życie naszej miejscowości. Tego nie da się w pełni opowiedzieć - trzeba przyjechać i zobaczyć

- podkreśla sołtys Marian Lempert, którego słowa przytacza dolnośląski urząd marszałkowski.