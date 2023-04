Duże zmiany w komunikacji w pobliżu Dworca Głównego od 1 kwietnia

Zszedł do piwnicy rozpalić piec, znaleźli go martwego. Ofiar mogło być więcej

Prace na skrzyżowaniu wymuszają wprowadzenie tymczasowych objazdów dla tramwajów. Remont ma trwać 42 dni. Jak zauważył prezes MPK Wrocław Witold Woźny, dzięki pracom prowadzonym od 2019 r. w ramach programu #TORYwolucja - we Wrocławiu odnotowano znaczący spadek wykolejeń i poprawę komfortu podróżowania.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z remontem w rejonie ulic Pułaskiego i Małachowskiego - od 1 do 28 kwietnia tramwaje 5 linii zostaną wyłączone z ruchu. Swobodne przemieszczanie się pasażerów w tej części miasta zapewnią autobusy. Podczas prac przez skrzyżowanie będą mogły przejeżdżać samochody. Pojawią się zmiany w organizacji komunikacji tramwajowej (linie: 1, 7, 16, 70 i 74) i autobusowej („za tramwaj” kursować będzie linia 716 na trasie Plac Grunwaldzki – Sucha – Plac Grunwaldzki). Szczegóły dostępne na stronie: https://www.wroclaw.pl/komunikacja/torywolucja-przedmiescie-olawskie-zmiany-w-komunikacji-16-i-70-objazdem.

Co z zakupionymi biletami?

Pasażerowie z biletami jednorazowymi lub okresowymi, uprawniającymi do przejazdu komunikacją wyłączoną z ruchu, nie będą stratni. Bilet jednorazowy na linię 16 lub 70: umożliwia kontynuację podróży maks. do 90 min. autobusem zastępczym linii 716 (również w kierunku powrotnym). Do podróży bez dopłat pasażerów uprawnia:

Bilet okresowy na linię 0 i 16:

autobusami linii 716 na całej trasie,

autobusami 114 lub 120 na odcinku Galeria Dominikańska – Kościuszki oraz Komuny Paryskiej – Galeria Dominikańska,

tramwajami linii 3 lub 5 na odcinku Galeria Dominikańska – pl. Wróblewskiego – Galeria Dominikańska.

Bilet okresowy wyłącznie na linię 16:

autobusami linii 125 na odcinku Dworzec Autobusowy – Tarnogaj – Dworzec Autobusowy,

autobusami linii 110 na odcinku Galeria Dominikańska – Bardzka – Galeria Dominikańska.

Bilet okresowy na konkretną linię okresową:

wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem oraz na trasie linii wskazanej na bilecie, która kursuje objazdem podczas remontu.

