Edycje Specjalne SkillsPoland trwają!

Edycje Specjalne w ramach SkillsPoland to konkursy zawodów branżowych, które odbywają się w szkołach i na uczelniach na terenie całego kraju od grudnia 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Mają one na celu wyłonienie kolejnych zawodników, którzy dołączą do reprezentacji WorldSkills Poland.

Zwycięzcy zostaną członkami polskiej kadry na EuroSkills Gdańsk 2023 oraz zostaną objęci całorocznym programem szkoleniowym, przygotowującym ich do tych prestiżowych, największych zawodów umiejętności w Europie.

EuroSkills Gdańsk 2023, co to za konkurs?

EuroSkills Gdańsk 2023 to największy konkurs edukacyjny w historii polski. 8 edycja tego międzynarodowego konkursu odbędzie się po raz pierwszy w Polsce we wrześniu w Gdańsku. Do naszego kraju przyjedzie ponad 600 zawodników z ponad 30 krajów europejskich i walczyć będą o zaszczytne miano Mistrza Europy. Młodzi europejscy fachowcy wystąpią w ponad 40 konkurencjach. Organizatorzy szacują, że hale konkursowe odwiedzi 100 tysięcy widzów.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do uczniów, studentów oraz osób pracujących, które do 5 września 2023 r. ukończą 18 lat i nie przekroczą 25 roku życia.

Zapraszamy do rejestrowania na zawody SkillsPoland Edycja Specjalna lub kibicowania:

27-29 stycznia w konkurencji Opieka zdrowotna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Marzec 2023 w konkurencji Rzeźnictwo

Marzec 2023 w konkurencji Dekarstwo w Płocku

10-12.03.2023 w konkurencji Technologie internetowe i rozwojowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

10-12.03.2023 w konkurencji Grafika komputerowa na Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Dotychczas odbyły się zawody w ramach Edycji Specjalnej w następujących miastach i konkurencjach:

16-18 stycznia w konkurencji Elektronika na Politechnice Poznańskiej

24-26 stycznia w konkurencji Rozwiązania IT dla biznesu w Coventry University we Wrocławiu

Więcej informacji na stronie internetowej.

