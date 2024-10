Środa Śląska. Emerytowany ksiądz aresztowany

Ze względu na charakter sprawy, śledczy nie informują o jej szczegółach. Wiadomo, że do dramatu doszło na terenie jurysdykcji Prokuratury Rejonowej w Środzie Śląskiej, a więc gmin: Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Malczyce, Mietków, Miękinia i Środa Śląska.

- 75-letni Jacek J., emerytowany ksiądz, podejrzany jest o to, że w dniach 20 września 2024 roku i 4 października 2024 roku, wykorzystując bezradność małoletniego, doprowadził go do poddania się innej czynności seksualnej oraz do obcowania płciowego, tj. o czyny z art. 198 kk - mówi Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Po obrzydliwym czynie, do którego doszło 4 października, mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale na drugi dzień (5 października) zgłosił się na policję. Wtedy został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

W trakcie przesłuchania w Prokuraturze Rejonowej w Środzie Śląskiej w charakterze podejrzanego Jacek J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Podczas składania wyjaśnień opisał okoliczności zdarzeń będących przedmiotem śledztwa, starając się jednak umniejszyć swoją winę i przerzucając faktycznie odpowiedzialność na małoletniego pokrzywdzonego

– dodaje Karolina Stocka-Mycek.

W poniedziałek, 7 października, Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, po rozpoznaniu wniosku prokuratury, zastosował wobec Jana J. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Jackowi J. za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Jest stanowisko Archidiecezji Wrocławskiej

Po tym, jak bulwersująca sprawa ujrzała światło dzienne, odniosła się do niej również Archidiecezja Wrocławska.- Kuria Metropolitalna Wrocławska po decyzjach prokuratury natychmiast podjęła wszelkie działania zgodne z prawem cywilnym i kanonicznym. Wykazuje pełną gotowość współpracy z organami cywilnymi. Żeby zagwarantować pełne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ksiądz został od razu odsunięty od jakiejkolwiek posługi kapłańskiej, mimo że był emerytem.

Kuria natychmiast po zweryfikowaniu tej informacji podjęła własne dochodzenie i będzie konsultować materiał dowodowy z prokuraturą. Jednocześnie przypominamy, że w Archidiecezji Wrocławskiej funkcjonuje biuro ds. ochrony dzieci i młodzieży na czele z księdzem delegatem, które jest do pełnej dyspozycji dla pokrzywdzonych, szczególnie w takiej sytuacji - przekazał nam Maciej Rajfur, rzecznik prasowy Archidiecezji Wrocławskiej.