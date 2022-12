Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Nie pomogła długa reanimacja. Dwuletni chłopiec nie żyje! Zabił go czad

Jego ostatnie słowa łamią serce! 31-letni Michał zginął we Wrocławiu. Osierocił pięciomiesięczną córeczkę

LOSOWANIE EUROJACKPOT 16.12.2022

Eurojackpot losowanie i wyniki. Za nami dwie potężne kumulacje w Eurojackpot. Kilka tygodni temu rozbita została pula w wysokości 570 mln zł, a przed tygodniem padła główna wygrana w wysokość 350 mln zł. Teraz rośnie kolejna kumulacja, ale na razie wynosi ona skromne... 80 mln zł! Tę kwotę można wygrać już dziś, w piątek, 16 grudnia. Czy komuś się uda rozbić bank? Sprawdźcie wyniki poniżej.

EUROJACKPOT WYNIKI - 16 grudnia 2022

9, 20, 14, 15, 47 - 8, 12

Teraz dwa losowania Eurojackpot

Przypomnijmy, że z końcem marca weszła ważna zmiana - od tego czasu są dwa losowania Eurojackpot tygodniowo. To oznacza więcej szans na wygraną.

Wtorkowe losowania odbywają się pomiędzy 20.15 a 21.00.

Piątkowe losowania pozostały bez zmian – między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot. Do której godziny?

Do której godziny można puszczać kupony w tej grze? We wtorki i piątki zakłady Eurojackpot można zawierać do godz. 19.00.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Gracze w Polsce już wiele razy wygrywali ogromne pieniądze w Eurojackpot. Oto najwyższe wygrane w naszym kraju w historii:

213 584 986,00 zł - 12 sierpnia 2022 - pow. krotoszyński 206 550 000,00 zł - 13 sierpnia 2021 - pow. bieruńsko-lędziński 193 396 500,00 zł - 10 maja 2019 - pow. piotrkowski 96 805 666,90 zł - 11 września 2020 - pow. pruszkowski 47 222 789,10 zł - 29 października 2021 - Siemianowice Śląskie