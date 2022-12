Eurojackpot 29.11.2022. Wyniki Eurojackpot - losowanie 29 listopada. Jakie padły liczby?

Sąd uznał, że Zanzibar i Barbados to były łapówki. Były wiceprezydent Wrocławia skazany

Eurojackpot losowanie i wyniki. Niedawna kumulacja w Eurojackpot wyniosła aż 570 mln zł. Została ona już rozbita, ale rośnie już kolejna potężna wygrana. Tym razem do wygrania jest kolejna wielka suma - tym razem jest to 220 mln zł! Można wygrać ją już dziś, we worek, 29 listopada. Czy komuś się uda rozbić bank? Sprawdźcie wyniki poniżej.

EUROJACKPOT WYNIKI - 29 listopada 2022

9, 16, 32, 37, 46 - 7, 12

Teraz dwa losowania Eurojackpot

Przypomnijmy, że z końcem marca weszła ważna zmiana - od tego czasu są dwa losowania Eurojackpot tygodniowo. To oznacza więcej szans na wygraną.

Wtorkowe losowania odbywają się pomiędzy 20.15 a 21.00.

Piątkowe losowania pozostały bez zmian – między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot. Do której godziny?

Do której godziny można puszczać kupony w tej grze? We wtorki i piątki zakłady Eurojackpot można zawierać do godz. 19.00.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Gracze w Polsce już wiele razy wygrywali ogromne pieniądze w Eurojackpot. Oto najwyższe wygrane w naszym kraju w historii: