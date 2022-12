Zbiórka na rzecz Julii z Oławy

Cały świat stał przed 19-letnią Julią otworem. Pomagała zwierzętom ze schroniska, wspierała przyjaciół, spędzała czas z najbliższymi, studiowała, kochała. Jej uśmiech leczył największe smutki. Wszystko zmieniło się w jednej chwili. - Szpitalna sala Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, setki kabli, skomplikowana aparatura, a do niej podłączona delikatna, piękna, śpiąca wymuszonym farmakologicznym snem, 19-letnia Julia Sulej - studentka psychologii. Po policzku Julii spływa łza… Julia nie może się odezwać, ruszyć, ani spojrzeć na najbliższych, nie może powiedzieć, czy się boi, czy chce, by Ją złapać za rękę, co czuje… - czytamy w opisie zbiórki, która pojawiła się na portalu zrzutka.pl

LINK DO ZBIÓRKI NA RZECZ JULII

Najbliżsi Julii z Oławy proszą o wsparcie, które pomoże w kosztownym leczeniu i rehabilitacji. - Przed Julią bardzo długa droga do odzyskania zdrowia i sprawności. Codziennie najbliżsi są w szpitalu - w oczekiwaniu na cud, w oczekiwaniu na chwilę kiedy Julcia się wybudzi. Wola walki Julii jest ogromna, a siła miłości najbliższych osób nie pozwoli Jej się poddać. Lekarze we wrocławskim szpitalu robią wszystko, żeby Julia wróciła do nas, ale proces jest długi i skomplikowany. Podpowiadają, żeby rozpocząć starania i poszukiwania stosownego ośrodka rehabilitacyjnego, co będzie się wiązało z ogromnymi kosztami finansowymi – czytamy.

Koszmarny wypadek w Oławie

Koszmar rozegrał się w nocy z 12 na 13 listopada. Pijana, młoda kobieta doprowadziła w Oławie do czołowego zderzenia z autem prowadzonym przez dziewiętnastolatkę. Z pojazdu Julii niewiele zostało, siła uderzenia była tak duża, że aby wyciągnąć dziewczynę z rozbitego wraku, służby musiały użyć hydraulicznego sprzętu. Julia doznała poważnego urazu głowy i wielu obrażeń wielonarządowych, nieprzytomna, w krytycznym stanie trafiła do szpitala. 14 listopada przeszła skomplikowaną ratującą życie operację i pod opieką lekarzy z kliniki intensywnej terapii walczy o życie i zdrowie.

- Pokażmy Julii, że ludzi dobrej woli jest więcej, że wspólnie sprawimy, aby znów zaczęła się uśmiechać, aby znów mogła przytulić rodziców, siostrę oraz najbliższych Jej sercu ludzi, aby wyszła na spacer z psami, aby znów mogła marzyć i kochać, otworzyć okno i zobaczyć, że świat na nią czeka – piszą najbliżsi na zrzutka.pl

