Napad na kantor w Oławie. Policja pokazuje zamaskowanego sprawcę

Napad na kantor w Oławie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 22 listopada, około godz. 19. Tuż przed zamknięciem kantoru przy ul. Wiejskiej w Oławie, do środka wszedł zamaskowany mężczyzna, który wyciągnął przedmiot przypominający broń i zażądał pieniędzy. Pracownica kantoru nie zamierzała się poddać – broniła się mopem i wzywała pomocy. Doszło do szamotaniny, kobieta została m.in. uderzona w twarz. Z pomocą przyszedł jej w końcu przechodzień, który usłyszał, że dzieje się coś niedobrego. Napastnikowi udało się jednak uciec.

- Mężczyzna w kominiarce na twarzy był w wieku około 30-40 lat. Ubrany był w bluzę z kapturem koloru ciemnego z białym napisem na klatce piersiowej, spodnie koloru brązowego i w butach koloru ciemnego – mówi asp. sztab. Wioletta Polerowicz, rzecznik prasowy KPP Oława.

Oławska policja pokazała zdjęcia bandyty. - Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają informację na temat miejsca jego przebywania proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym oławskiej jednostki pod numerem telefonu 47 87 27 200 lub pod numer alarmowy 112 – dodaje Wioletta Polerowicz.