Ferie z LEGO Dreamzzz w Alei Bielany

LEGO Dreamzzz to uwielbiana przez dzieci seria LEGO, która pozwala najmłodszym przenieść się w szaloną, krainę snów. Jeśli Twoja pociecha kocha tworzyć niespotykane budowle, wyprawa do Alei Bielany z pewnością sprawi jej nie lada niespodziankę! Między 1 a 8 lutego czeka tam wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców Wrocławia i okolic - a razem z nim okazja do zabawy i wygrania atrakcyjnych nagród.

Strefy pełne zabawy

Przestronna przestrzeń na wprost środkowego wejścia do Alei Bielany podzielona zostanie na 4 specjalne części: Strefę misji, Strefę konkursową, Strefę swobodnego budowania oraz Strefę LEGO DUPLO - specjalnie dla najmłodszych gości. Jurorem w konkursach będzie naturalnych rozmiarów figurka Mateo.

Akcja promuje zabawę, kreatywność, ale daje też szansę wygrania oryginalnych prezentów! Na dzieciaki czekają specjalne weekendowe konkursy LEGO Dreamzzz., w których do wygrania będą mini zestawy LEGO. oraz nagrody pocieszenia. Będzie można także po prostu zająć się budową przy użyciu imponującej kolekcji klocków, zarówno tradycyjnymi elementami LEGO, jak i na osobnej strefie LEGO DUPLO, gdzie z pewnością lepiej odnajdą się najmłodsi.

Misje z krainy snów

W strefie misji uczestnicy podejmą wyzwania ulubionych bohaterów ze świata LEGO Dreamzzz.

Misja Mateo polegać będzie na odwzorowaniu snu na wyjątkowym stole do malowania piaskiem.

Podczas misji Izzie, najmłodsi wspólnie z króliczkiem Bunchu zmierzą się z misją zręcznościową w niecodziennych warunkach.

Bohater Logan zaprosi dzieci do odtworzenia prostej budowli z LEGO w nietypowych warunkach z lustrem i zasłoniętymi rękami.

Cooper zachęci uczestników do wyścigu samochodowego zakończonego efektownym skokiem

Zoey poprosi o pomoc w zbudowaniu i przemianie postaci z krainy złych snów w kolorowe i wesołe stworzenie.

Za każdą wykonaną misję dzieci otrzymają karty z podobizną bohatera, a gdy zbiorą wszystkie, będą mogły bawić się w znaną grę – memory. Ukończenie wszystkich misji, czyli zebranie całego zestawu kart, daje maluchom możliwość odebrania dyplomu, plakatu i naklejki!

Zapraszamy do odwiedzenia Alei Bielany w dniach 1-8 lutego z dziećmi i wzięcia udziału w zabawie z LEGO Dreamzzz. Wydarzenie czynne będzie w godzinach 11:00-19:00 w soboty oraz 13:00-19:00 od poniedziałku do piątku. Na miejscu jak zawsze czeka także przestronny, darmowy parking oraz szeroka oferta gastronomiczna.

Więcej informacji o evencie można znaleźć na https://www.alejabielany.pl/pl/wydarzenia/lego-dreamzzz/.