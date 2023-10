Niewiele zabrakło do 30 stopni!

Policjanci kontra 26-latek. Po tym, co mu zrobiono, zmarł na izbie wytrzeźwień. Wstrząsające nagranie

Profanacja w Strzegomiu. Figura Matki Boskiej zawisła na rusztowaniu

Do zdarzenia doszło w nocy niedzieli na poniedziałek (z 1 na 2 października) na terenie domu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Strzegomiu. O sprawie poinformował biskup świdnicki Marek Mendyk, który w swoim oświadczeniu napisał m.in.: Figura Maryi została zabrana z przyklasztornej groty i powieszona niczym wisielec na pobliskim rusztowaniu. Sprawa została zgłoszona organom ścigania, które prowadzą śledztwo.

- Jako ludzie wierzący z ubolewaniem patrzymy na ten akt wandalizmu. Doznajemy dziś obrazy naszych uczuć religijnych, smutku, zażenowania i poczucia naruszenia godności. Zwłaszcza że doszło do niego na początku miesiąca poświęconego Matce Bożej i modlitwie różańcowej – napisał biskup świdnicki.

- Mimo to jednak chcemy prosić Boga, aby okazał miłosierdzie sprawcy lub sprawcom tego czynu - dodał bp Marek Mendyk i zaapelował również do wiernych o „dar modlitwy, aby więcej nie dochodziło do podobnych sytuacji".

Policja bardzo oszczędnie wypowiada się w tej sprawie informując jedynie, że trwa śledztwo. Według nieoficjalnych informacji PAP w sprawie zatrzymano dwie osoby.