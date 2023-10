Jakub D. prawomocnie skazany za uduszenie Magdy

Ta zbrodnia wstrząsnęła nie tylko Opolszczyzną. W marcu 2022 roku zaniepokojona rodzina zaalarmowała służby, że nie ma kontaktu z 28-letnią Magdą z Kędzierzyna-Koźla. Po siłowym wejściu do mieszkania odkryto przerażającą prawdę - zwłoki kobiet, znanej w mieście fotografiki, znajdowały się w skrzyni łóżka. Śledztwo wykazało, że kobieta została uduszona. Tego samego dnia policja zatrzymała na terenie Dolnego Śląska Jakuba D., byłego partnera kobiety. Został on oskarżony o zabójstwo, a następnie - w lutym 2023 roku - skazany na 15 lat więzienia.

To nie był jednak koniec sprawy. Apelację od tego wyroku złożyła prokuratura domagając się dla oskarżonego kary 25 lat więzienia. Prawomocne rozstrzygnięcie zapadło na początku października br. - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił w całości apelację wniesioną przez prokuratora i wymierzył D. karę 25 lat więzienia – przekazała prok. Katarzyna Bylicka, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Wrocławiu.

Mordercę zdradziły wyszukiwania w Internecie

Proces miał charakter poszlakowy, a Jakub D. nie przyznał się do winy. Zdaniem śledczych, do morderstwa doszło w czasie, gdy oskarżony był w mieszkaniu razem z pokrzywdzoną. Potwierdził to m.in. biegły na podstawie monitoringu. Ponadto nie stwierdzono śladów włamania, a klucze do mieszkania miał tylko oskarżony. Drugi komplet znaleziono w zamkniętym mieszkaniu.

W ocenie prokuratury, o winie oskarżonego świadczyć mają także - znalezione w jego telefonie komórkowym - wyszukiwania w Internecie dotyczące metod pozbawiania życia, a w dniu dokonania zbrodni - informacji o znalezionych w Kędzierzynie-Koźlu zwłokach kobiety.

Był chorobliwie zazdrosny

Mężczyzna był szaleńczo zazdrosny o swoją partnerkę. - Tworzyli związek od dłuższego czasu. Z informacji, które mamy wynika, że kobieta chciała zakończyć znajomość – mówił nam w czasie śledztwa prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Jakub miał nieustannie kontrolować Magdę. Kobieta czuła się wręcz osaczana. Prawdopodobnie, kiedy powiedziała mężczyźnie, że chce się rozstać, doszło do zbrodni…