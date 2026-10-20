Gamingowe emocje we Wrocławiu. W Magnolia Park zmierzysz się z profesjonalnym graczem i powalczysz o nagrody

Turnieje, nagrody i rywalizacja z profesjonalistą
E-SPORT Gaming Kings Tournaments 2026 Powered by Orange zawita do Wrocławia z programem skierowanym zarówno do zapalonych graczy, jak i osób, które chcą po prostu poznać świat gamingu. Wydarzenie potrwa od godz. 10 do 20, a jego ważną częścią będą turnieje w dwie popularne gry: Counter-Strike 2 oraz EA SPORTS FC 27.
Pierwsze rozgrywki rozpoczną się o godz. 11. W turnieju Counter-Strike 2 zawodnicy zmierzą się w pojedynkach jeden na jednego. Najlepszy gracz otrzyma 1000 zł i awans do Wielkiego Finału. Za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie - 300 zł.
O godz. 14 wystartuje rywalizacja w EA SPORTS FC 27. Tu również będzie można powalczyć o nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma 500 zł, zdobywca drugiego miejsca - 300 zł, a zawodnik na trzeciej pozycji – 200 zł.
Na tym jednak nie koniec emocji. W godz. 11 - 14 zaplanowano Influencer Challenge, czyli możliwość zmierzenia się w pojedynku 1 na 1 z Michałem „MICHU” Müllerem, profesjonalnym zawodnikiem Counter-Strike.
Komputery, konsole i kultowe gry. Co jeszcze przygotowano?
Turnieje to tylko część atrakcji, które pojawią się w Magnolia Park. Na odwiedzających będą czekać różnorodne strefy tematyczne. W strefie PC będzie można usiąść przy komputerze i sprawdzić swoje umiejętności, a w strefie konsolowej zagrać w ulubione tytuły.
Nie zabraknie też propozycji dla miłośników klasyki. Strefa retro pozwoli wrócić do kultowych gier i konsol, które przed laty przyciągały przed ekrany kolejnych graczy. Z kolei strefa kibica będzie miejscem dla tych, którzy wolą oglądać rywalizację na dużym ekranie i dopingować uczestników.
Organizatorzy pomyśleli również o osobach zainteresowanych technologią i programowaniem. W specjalnej strefie edukacyjnej, przygotowanej we współpracy z Gigantami Programowania, będzie można poznać podstawy programowania m.in. w Scratchu i Pythonie, korzystając ze środowiska Minecraft Education.
Na miejscu znajdzie się także strefa mobilnego gamingu oraz przestrzeń Orange, w której będzie można odpocząć między kolejnymi atrakcjami. Dodatkowe aktywności i gamingowe wyzwania przygotowano również w strefie SPOT.
Jak wziąć udział w turniejach?
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie trzeba też rejestrować się, by odwiedzić strefy gamingowe i skorzystać z dostępnych atrakcji.
Osoby, które chcą wystartować w turnieju Counter-Strike 2 lub EA SPORTS FC 27, muszą wcześniej zgłosić swój udział przez stronę gamingkings.pl. W formularzu należy wybrać lokalizację Magnolia Park we Wrocławiu, a następnie wskazać interesującą grę i uzupełnić zgłoszenie.
E-SPORT Gaming Kings Tournaments 2026 – najważniejsze informacje
- Kiedy? Sobota, 24 października 2026 r., godz. 10–20.
- Gdzie? Magnolia Park we Wrocławiu, wejście od ul. Legnickiej.
- Wstęp: bezpłatny.
- Turnieje: Counter-Strike 2 i EA SPORTS FC 27.
- Zapisy: gamingkings.pl/magnolia-park.
Wydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu E-SPORT Gaming Kings Tournaments Powered by Orange. Sponsorem tytularnym jest Orange, a wśród partnerów i sponsorów poszczególnych stref są m.in. ACTINA, Intel, iiyama, Huzaro, Havit i Samsung. Lokalnym patronem medialnym we Wrocławiu jest Radio Eska.