Gamingowe emocje we Wrocławiu. W Magnolia Park zmierzysz się z profesjonalnym graczem i powalczysz o nagrody

Turnieje, nagrody i rywalizacja z profesjonalistą

E-SPORT Gaming Kings Tournaments 2026 Powered by Orange zawita do Wrocławia z programem skierowanym zarówno do zapalonych graczy, jak i osób, które chcą po prostu poznać świat gamingu. Wydarzenie potrwa od godz. 10 do 20, a jego ważną częścią będą turnieje w dwie popularne gry: Counter-Strike 2 oraz EA SPORTS FC 27.

Pierwsze rozgrywki rozpoczną się o godz. 11. W turnieju Counter-Strike 2 zawodnicy zmierzą się w pojedynkach jeden na jednego. Najlepszy gracz otrzyma 1000 zł i awans do Wielkiego Finału. Za drugie miejsce przewidziano 500 zł, a za trzecie - 300 zł.

O godz. 14 wystartuje rywalizacja w EA SPORTS FC 27. Tu również będzie można powalczyć o nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma 500 zł, zdobywca drugiego miejsca - 300 zł, a zawodnik na trzeciej pozycji – 200 zł.

Na tym jednak nie koniec emocji. W godz. 11 - 14 zaplanowano Influencer Challenge, czyli możliwość zmierzenia się w pojedynku 1 na 1 z Michałem „MICHU” Müllerem, profesjonalnym zawodnikiem Counter-Strike.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe E-SPORT Gaming Kings Tournaments 2026 w Magnolia Park - zagraj, kibicuj i odkryj świat gamingu!

Komputery, konsole i kultowe gry. Co jeszcze przygotowano?

Turnieje to tylko część atrakcji, które pojawią się w Magnolia Park. Na odwiedzających będą czekać różnorodne strefy tematyczne. W strefie PC będzie można usiąść przy komputerze i sprawdzić swoje umiejętności, a w strefie konsolowej zagrać w ulubione tytuły.

Nie zabraknie też propozycji dla miłośników klasyki. Strefa retro pozwoli wrócić do kultowych gier i konsol, które przed laty przyciągały przed ekrany kolejnych graczy. Z kolei strefa kibica będzie miejscem dla tych, którzy wolą oglądać rywalizację na dużym ekranie i dopingować uczestników.

Organizatorzy pomyśleli również o osobach zainteresowanych technologią i programowaniem. W specjalnej strefie edukacyjnej, przygotowanej we współpracy z Gigantami Programowania, będzie można poznać podstawy programowania m.in. w Scratchu i Pythonie, korzystając ze środowiska Minecraft Education.

Na miejscu znajdzie się także strefa mobilnego gamingu oraz przestrzeń Orange, w której będzie można odpocząć między kolejnymi atrakcjami. Dodatkowe aktywności i gamingowe wyzwania przygotowano również w strefie SPOT.

Jak wziąć udział w turniejach?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Nie trzeba też rejestrować się, by odwiedzić strefy gamingowe i skorzystać z dostępnych atrakcji.

Osoby, które chcą wystartować w turnieju Counter-Strike 2 lub EA SPORTS FC 27, muszą wcześniej zgłosić swój udział przez stronę gamingkings.pl. W formularzu należy wybrać lokalizację Magnolia Park we Wrocławiu, a następnie wskazać interesującą grę i uzupełnić zgłoszenie.

E-SPORT Gaming Kings Tournaments 2026 – najważniejsze informacje

Kiedy? Sobota, 24 października 2026 r., godz. 10–20.

Sobota, 24 października 2026 r., godz. 10–20. Gdzie? Magnolia Park we Wrocławiu, wejście od ul. Legnickiej.

Magnolia Park we Wrocławiu, wejście od ul. Legnickiej. Wstęp: bezpłatny.

bezpłatny. Turnieje: Counter-Strike 2 i EA SPORTS FC 27.

Counter-Strike 2 i EA SPORTS FC 27. Zapisy: gamingkings.pl/magnolia-park.

Wydarzenie odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu E-SPORT Gaming Kings Tournaments Powered by Orange. Sponsorem tytularnym jest Orange, a wśród partnerów i sponsorów poszczególnych stref są m.in. ACTINA, Intel, iiyama, Huzaro, Havit i Samsung. Lokalnym patronem medialnym we Wrocławiu jest Radio Eska.