Stolica Dolnego Śląska nieprzerwanie plasuje się na liście najkosztowniejszych aglomeracji w naszym kraju. W tym momencie wrocławski rynek nieruchomości zajmuje wysoką, czwartą lokatę w ogólnopolskim zestawieniu. Większe wydatki czekają nabywców wyłącznie w Warszawie z kwotami powyżej 19 tysięcy złotych za metr, a także w Gdańsku ze stawkami rzędu 18 tysięcy oraz w Krakowie, gdzie za metr trzeba zapłacić blisko 17 tysięcy złotych. Chociaż tempo podwyżek w ostatnich tygodniach delikatnie zwolniło, to kwiecień 2026 roku przyniósł kupującym kolejne wzrosty wartości lokali.

- W porównaniu z ubiegłym miesiącem (marzec 2026), ceny mieszkań dla Wrocławia wzrosły o 0.47%. Obecnie cena za 1 m2 mieszkania kształtuje się tutaj w okolicach 11509zł. Na początku ubiegłego miesiąca 1 m2 mieszkania kosztował tu 11455.0zł. Cena od początku roku wzrosła o 300zł, co daje zmianę o 2.68% - opisują eksperci serwisu SonarHome.pl.

Najdroższe dzielnice Wrocławia. Gdzie za mieszkanie zapłacisz najwięcej?

Osoby celujące w najbardziej luksusowe lokalizacje muszą liczyć się z gigantycznym uszczupleniem portfela. Zestawienie najdroższych obszarów otwiera rejon słynący z licznych terenów zielonych oraz okazałych posiadłości. To właśnie w tym miejscu analitycy z portalu SonarHome.pl zaobserwowali niedawno największe skoki wycen w ofertach sprzedaży.

- Najdroższym osiedlem we Wrocławiu jest w tym miesiącu Zacisze - Zalesie - Szczytniki. Cena 1 m2 mieszkania wynosi tutaj 15 121 zł, co stanowi kwotę o 3612zł wyższą od mediany cen w mieście ogółem. Cena 1 m2 mieszkania dla osiedla Zacisze - Zalesie - Szczytniki jest więc o 31.38% wyższa od mediany cen we Wrocławiu - czytamy na portalu.

Kwietniowe dane pokazują, że na wspomnianym osiedlu nastąpił istny wstrząs rynkowy. W ciągu zaledwie trzydziestu dni wartość lokali podskoczyła w tej konkretnej okolicy o gigantyczne 21.53 procent.

Na szczycie listy najbardziej kosztownych lokalizacji znalazły się również dwa inne popularne rejony miasta. Ofertowe stawki prezentują się tam następująco:

Na terenie osiedla Strachocin - Swojczyce - Wojnów kupujący zapłacą średnio 14 307 złotych za metr kwadratowy.

W obrębie Starego Miasta wycena jednego metra kwadratowego oscyluje na poziomie 13 283 złotych.

Sprzedaż mieszkań we Wrocławiu. Te lokale znikają z rynku w błyskawicznym tempie

Zdecydowanie największą pulę ogłoszeń można spotkać w ścisłym centrum, ponieważ samo Stare Miasto oferuje nabywcom aż 388 dostępnych nieruchomości. Mimo tak ogromnego wyboru, finalizowanie umów u notariusza przebiega tam znacznie wolniej niż w innych zakątkach wrocławskiej aglomeracji. Dokładny czas oczekiwania na kupca przybliżają specjaliści analizujący rynek dla serwisu SonarHome.pl.

- W tym miesiącu taka liczba dla Wrocławia to 104 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku spadł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 111 dni. Najszybciej mieszkania sprzedają się w rejonie osiedla Osobowice - Rędzin - szacowany czas aktywności oferty na rynku wynosi tutaj 36 dni

Nabywcy preferujący spokojniejsze życie na obrzeżach miasta muszą wykazać się z kolei dużą dozą cierpliwości. Przykładowo w rejonie Widawy proces znalezienia nowego właściciela zajmuje zazwyczaj około 140 dni od momentu publikacji ogłoszenia.

Pełne zestawienie najbardziej przystępnych cenowo wrocławskich osiedli prezentujemy galerii zdjęciowej.