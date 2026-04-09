Tragedia w galerii Wroclavia. Służby na miejscu

W środę, 8 kwietnia, około godziny 19:00, we wrocławskiej galerii Wroclavia doszło do tragicznego wypadku. Z nieustalonych na ten moment przyczyn, młody chłopak spadł z tarasu znajdującego się na terenie obiektu. Mimo natychmiastowej reakcji i podjętych działań, nastolatek zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Cały teren, na którym doszło do dramatu został zabezpieczony, a praca służb trwała przez kilka godzin. Rzeczniczka centrum handlowego potwierdziła przebieg zdarzeń.

- W godzinach wieczornych z tarasu widokowego spadł nastolatek na chodnik. W wyniku poniesionych obrażeń na miejscu poniósł śmierć. Oczywiście od razu jak to się wydarzyło zareagowała nasza ochrona, która wezwała policję i straż pożarną. Niestety, służbom nie udało się uratować chłopca

- przekazała Katarzyna Aszkiełowicz-Sukhov, rzeczniczka prasowa centrum handlowego Wroclavia.

Na miejscu pracowały liczne zastępy służb, w tym policja i straż pożarna. Śledztwo w sprawie przyczyn i dokładnych okoliczności tej tragedii prowadzi policja pod nadzorem prokuratury.

To nie pierwszy taki dramat w tym miejscu

Niestety, to nie jedyne tragiczne zdarzenie, które miało miejsce w tej galerii w ostatnich miesiącach. W listopadzie ubiegłego roku doszło do podobnego wypadku. Wówczas z tarasu widokowego spadł 31-letni mężczyzna, który na szczęście przeżył i trafił do szpitala.

- Mężczyzna przechylił się przez barierkę na poziomie +2 i spadł na chodnik - informowała wówczas "Gazetę Wrocławską" rzeczniczka galerii.

Służby będą teraz wyjaśniać, co doprowadziło do środowej tragedii.

Gdzie szukać pomocy? Ważne numery telefonów

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że nie jesteś sam. Możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: