Śmierć 17-latki w Małej Wsi Dolnej. 20-letni kierowca Audi aresztowany

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-04-08 12:14

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu postawiła zarzuty 20-latkowi, który spowodował śmiertelny wypadek w Małej Wsi Dolnej. Jak informują śledczy, mężczyzna świadomie złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, co doprowadziło do śmierci 17-letniej pasażerki. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.

Śmierć 17-latki w Małej Wsi Dolnej. 20-letni kierowca Audi aresztowany

Autor: KPP Zgorzelec/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek pod Zgorzelcem. 20-latek w areszcie

Do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę 5 kwietnia w Małej Wsi Dolnej niedaleko Zgorzelca na Dolnym Śląsku. W wyniku wypadku zginęła 17-letnia dziewczyna, a dwie kolejne osoby zostały ranne. Sprawca tragedii decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Jechał mimo zakazu. Stracił panowanie nad autem

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu, która prowadzi postępowanie przeciwko 20-letniemu mieszkańcowi regionu. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Do tragedii doszło w godzinach popołudniowych. Jak ustalili śledczy, kierowca Audi A4 nie dostosował prędkości do warunków drogowych i uderzył w drzewo.

Co szczególnie bulwersujące - mężczyzna nie powinien w ogóle prowadzić samochodu. Obowiązywał go sądowy zakaz wydany przez Sąd Rejonowy w Lubaniu.

- Mimo, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (...) kierował samochodem, nie dostosowując prędkości do warunków drogowych i na łuku drogi stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, doprowadzając do uderzenia w drzewo

- poinformowała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. 

17-latka zginęła na miejscu

W samochodzie znajdowały się cztery osoby. Najtragiczniejsze konsekwencje poniosła 17-letnia pasażerka, która zginęła na miejscu. 

- W wyniku tego zdarzenia, 17-letnia pasażerka, na skutek doznanych obrażeń, zginęła na miejscu. Natomiast, dwoje pozostałych pasażerów doznało obrażeń ciała

- dodaje rzecznik. 

Kierowca przyznał się do winy

20-latek został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Przyznał się do popełnienia przestępstwa i złożył wyjaśnienia.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

- Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zgorzelcu, miejscowy Sąd Rejonowy, zastosował wobec podejrzanej, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, na okres 3 miesięcy

- informuje Ewa Węglarowicz-Makowska.

Za popełnione czyny grozi mu kara do 8 lat więzienia.

