Dramat uwielbianego kucharza z MasterChefa. Ciężka choroba zaatakowała nagle

Świat miłośników programu "MasterChef" ponownie wstrzymał oddech. Nie tak dawno wszyscy trzymali kciuki za Tomasza Jakubiaka, a teraz o swojej osobistej tragedii poinformował Mariusz Komenda. Finalista 8. edycji show, znany ze swojej pogody ducha i niezwykłego talentu kulinarnego, zmaga się z bezlitosnym przeciwnikiem. Na początku 2026 roku lekarze zdiagnozowali u niego złośliwego guza mózgu.

"Scenariusz jak z filmu science-fiction"

Mariusz Komenda zdecydował się na bolesną szczerość. W poruszającym wpisie na Facebooku opisał, jak drastycznie zmieniło się jego życie w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jeszcze niedawno planował nowe dania w swojej restauracji, dziś jego codzienność to szpitalne korytarze.

- Nigdy nie sądziłem, że przyjdzie mi napisać taki post. Zwykle człowiek pisze w internecie o kawie, podróżach, polityce albo o tym, że znowu pada w najmniej odpowiednim momencie. Tymczasem życie uznało, że czas na zupełnie inny scenariusz. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wyglądało całkiem normalnie. Aż przyszedł początek stycznia 2026 roku i usłyszałem diagnozę, która brzmi jak bardzo kiepski tytuł filmu science-fiction: złośliwy guz mózgu - glejak. I tak, dokładnie od tego momentu zaczął się najtrudniejszy rozdział mojego życia

- przekazał na Facebooku.

Dwie operacje głowy i długa droga do zdrowia

Stan kucharza był na tyle poważny, że lekarze musieli działać natychmiastowo. W krótkim odstępie czasu 44-latek przeszedł dwa skomplikowane zabiegi chirurgiczne. Walka o życie wymagała radykalnych kroków, w tym usunięcia fragmentu czaszki.

- W bardzo krótkim czasie przeszedłem dwie skomplikowane operacje głowy. Podczas pierwszej lekarzom udało się chirurgicznie usunąć glejaka, a loża pooperacyjna została następnie poddana leczeniu radiologicznemu. Niestety potrzebna była kolejna operacja. W jej trakcie lekarze musieli usunąć fragment kości czaszki, żeby ratować moje zdrowie i zmniejszyć ryzyko powikłań. Brzmi poważnie - bo tak właśnie było. Ale historia jeszcze się nie kończy

- opisuje.

Obecnie Mariusz jest poddawany intensywnej rehabilitacji i czeka na kolejne wyniki badań onkologicznych, w tym kluczowe badanie PET we Wrocławiu. Jak sam przyznaje, w tym momencie szpitale stały się jego drugim domem.

Apel o pomoc i ogromne koszty leczenia

Choroba nowotworowa to nie tylko cierpienie fizyczne, ale i potężne obciążenie finansowe. Dojazdy do specjalistycznych placówek w Warszawie, Legnicy czy Wrocławiu, drogie leki oraz stała opieka terapeutów błyskawicznie pochłaniają oszczędności rodziny. Na portalu siepomaga.pl ruszyła zbiórka, której celem jest zabezpieczenie funduszy na dalsze leczenie.

- Jeszcze kilka miesięcy temu moje życie wyglądało zupełnie normalnie. Na początku stycznia 2026 roku wszystko się zmieniło. Usłyszałem diagnozę, która brzmi jak wyrok: guz wzgórza prawego o cechach radiologicznych glejaka złośliwego… Chciałbym móc skupić się na tym, co najważniejsze - na walce o zdrowie i życie, a nie na ciągłym martwieniu się o pieniądze na kolejne leczenie. Dlatego z ogromną pokorą proszę o pomoc. Każda wpłata - nawet najmniejsza - ma dla mnie ogromne znaczenie

- napisał w opisie zbiórki kucharz.

- Nie poddam się. Walczę każdego dnia. Dla siebie. Dla moich bliskich. I dla wszystkich, którzy wierzą razem ze mną, że ta historia może zakończyć się zwycięstwem. Z całego serca dziękuję za każdą pomoc

- podkreśla Mariusz i nie traci nadziei.

Przyjaciele ruszają na ratunek

W pomoc kucharzowi zaangażowała się lokalna społeczność i przyjaciele z "Kulturalnej Stodoły", którzy organizują wydarzenia charytatywne. Mariusz przez lata sam pomagał innym, teraz to on potrzebuje wsparcia.

- Nasz kolega, Mariusz Komenda, od lat był pierwszym, który pomagał innym. Organizował, wspierał, działał - zawsze z sercem na dłoni. Dziś to on potrzebuje naszej pomocy - Mariusz walczy z chorobą nowotworową. Dlatego w tę niedzielę spotykamy się w Powiatowym Centrum Kultury Alternatywnej - Środa Śląska na spektaklu charytatywnym dla Mariusza. My - ekipa Qlturalnych - damy z siebie 100% na scenie. Ale to Was, naszej niezastąpionej publiczności, najbardziej potrzebujemy - żeby wspólnie wesprzeć zbiórkę i pokazać Mariuszowi, że nie jest sam

- czytamy w komunikacie.

Mimo ekstremalnie trudnej sytuacji, kucharz wierzy, że uda mu się wygrać tę najważniejszą "konkurencję" w życiu. Jego marzeniem jest dzień, w którym będzie mógł przekazać fanom radosną nowinę

- Mam ogromną nadzieję, że kiedyś napiszę tu post zaczynający się od słów: „Kochani, już jestem zdrowy.” Dziękuję Wam za każde dobre słowo, wiadomość, modlitwę i myśl. To naprawdę ma znaczenie

- przekazał.