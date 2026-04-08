Sprawa tajemniczej śmierci trzech psów, których zwłoki odnaleziono w pierwszej połowie marca w powiecie milickim, wciąż budzi ogromne emocje. Prokuratura prowadzi intensywne czynności, aby wyjaśnić, co doprowadziło do tej tragedii. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazała Radiu Eska Natalia Kozioł z Prokuratury Rejonowej w Miliczu. Jak się okazuje, jedna z branych pod uwagę hipotez to celowe otrucie zwierząt.

- W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Zwłoki psów zostały przewiezione na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu celem przeprowadzenia sekcji zwłok zwierząt. To już zostało zrobione, natomiast przyczyna zgonu na tym etapie nie jest znana. Biegli po przeprowadzonej sekcji nie wykluczyli, że mogło dojść do otrucia zwierząt. W związku z tym pobrane próbki zostały przekazane do instytutu toksykologii celem przeprowadzenia pod kątem potencjalnego otrucia. Wyników wciąż nie otrzymaliśmy

- przekazała Radiu Eska Natalia Kozioł z Prokuratury Rejonowej w Miliczu.

Makabryczne odkrycie w starej kapliczce

Przypomnijmy, do wstrząsającego odkrycia doszło w pierwszej połowie marca w miejscowości Wierzchowice na Dolnym Śląsku. To właśnie tam, na terenie lokalnego cmentarza, w niszczejącej kapliczce znaleziono ciała trzech psów. O sprawie zaalarmował Ośrodek Terapii dla Zwierząt Skrzywdzonych "Okiem Wilka", który natychmiast wezwał na miejsce służby.

- Publikuję Wam zdjęcia psów, które ktoś porzucił w starej kapliczce cmentarnej w Wierzchowicach. Ciała tych zwierząt zostały wczoraj ujawnione, dziś zabezpieczone przez policję trafiły na sekcje zwłok aby określić przyczynę zgonu

- poinformował wówczas ośrodek w mediach społecznościowych.

Co wiadomo o zwierzętach? Policja sprawdza tropy

Od samego początku śledczy starają się ustalić, czy zwierzęta padły ofiarą przestępstwa, czy też ich śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. Po nagłośnieniu sprawy pojawiło się kilka tropów. Do fundacji zgłosiły się osoby, które wskazały potencjalnych właścicieli psów. Te informacje są obecnie weryfikowane przez policję. Pojawił się również wątek innej organizacji, z której rzekomo mogły pochodzić zwierzęta.

Ośrodek "Okiem Wilka" opublikował rysopis znalezionych psów:

Mała suczka z białą szyją, wielkości do łydki,

Średni samiec w typie owczarka niemieckiego,

Biały pies średniej wielkości.

Każda informacja może być kluczowa dla wyjaśnienia tej tragicznej historii. Jeśli rozpoznajesz psy ze zdjęć udostępnionych przez fundację lub posiadasz jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie, skontaktuj się z Ośrodkiem "Okiem Wilka" pod numerem telefonu 604 757 177 lub mailowo: [email protected].

Informacje można również przekazywać bezpośrednio do Prokuratury Rejonowej w Miliczu pod numerem telefonu 71-38-01-01.