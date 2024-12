Gdzie znajduje się dom Kargula i Pawlaka? Tutaj kręcono "Samych Swoich"

Spis treści

Komedia Sylwestra Chęcińskiego biła rekordy popularności. "Sami swoi" to ikona polskiego kina

"Sami swoi" to kultowy film komediowy z 1967 roku, który zapisał się w historii polskiego kina. Produkcja w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, powstała na podstawie scenariusza Andrzeja Mularczyka, który skradł serca widzów niemalże od razu. Wyjątkowa opowieść o dwóch zwaśnionych rodzinach - Kargulów i Pawlaków to historia, która pokazuje polską tożsamość i kulturę. Komedia do dziś wspominana jest z sentymentem, podobnie jak kultowe cytaty, które wybrzmiały z ust aktorów. Mowa o takich zwrotach jak "sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie", "nie mieszaj się do wody, bo jeszcze ją zabrudzisz" czy "Kargul podejdź no do płota". Ikonicznym elementem filmu są oczywiście także domy głównych bohaterów. Czy wiecie, gdzie się znajdują?

Gdzie stoją domy Kargula i Pawlaka? Mało kto zna ten adres!

Odpowiedzi na pytanie gdzie znajduje się dom Kargula i Pawlaka poszukuje niejeden fan komedii. Okazuje się jednak, że adres obiektów to żadna tajemnica i co ciekawe co roku ich okolicę odwiedza mnóstwo osób. Wiele scen nakręcono we wsi Dobrzykowice w województwie dolnośląskim i to właśnie tam można zobaczyć większość oryginalnej zabudowy wykorzystanej w "Samych Swoich", jak na przykład domy Kargula i Pawlaka. Budynki niewiele się zmieniły, a według niektórych nadal pozostają takie same. Dodatkowo ich właściciele również nie zmienili się od czasów kręcenia "Samych swoich".

Sporo kadrów nagrano także w miejscowości Lubomierz, gdzie dziś znajduje się Muzeum Kargula i Pawlaka, które bez wątpienia warto odwiedzić, bowiem w środku znajduje się wiele rekwizytów, eksponatów oraz zdjęć z planu.

Muzeum Kargula i Pawlaka

Muzeum Kargula i Pawlaka zlokalizowane jest w Lubomierzu przy ul. Wacława Kowalskiego 1. Chcąc wejść do środka, należy kupić bilet, a jego koszt to 20 zł w przypadku wejściówki normalnej oraz 15 zł w przypadku ulgowej. Obiekt można odwiedzać codziennie od godziny 10 do 16.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie muzeum, zachęcamy do sprawdzenia.