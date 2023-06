32-latek z Bangladeszu oskarżony o zamordowanie Anastazji Rubińskiej

„Może gdyby tego nie robiła, to by żyła”. Wstrząsające słowa matki Anastazji

Podejrzany miał usunąć dane z telefonu Anastazji Rubińskiej

W czwartek, 22 czerwca, około godz. 14 czasu polskiego 32-letni Banglijczyk usłyszał zarzut zamordowanie Anastazji Rubińskiej - poinformowały greckie media. Wcześniej był oskarżony tylko o porwanie. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zbrodni.

Tymczasem na jaw wychodzą nowe fakty związane ze śledztwem. Jak informuje portal dziennika „Proto Thema”, powołując się na policyjne źródła, podejrzany w noc morderstwa miał usunąć z telefonu Anastazji różne dane, które mogłyby naprowadzić na wspólników zabójcy. Komórka, z której wyjęto kartę SIM, została znaleziona w opuszczonym budynku w okolicy.

Nowe nagranie. Co na nim widać?

W sprawie pojawiło się również nowe nagranie. Być może właśnie ono przekonało śledczych do postawienia zarzutu morderstwa. Widać na nim, że wrocławianka wyszła z domu wspólnie z mężczyzną z Bangladeszu. Przypomnijmy, że wcześniej śledczy mieli tylko nagrania dowodzącego tego, że oboje wchodzili do budynku. To potwierdza również tezę, że do zbrodni nie doszło w domu zamieszkiwanym przez imigrantów z Azji.

Nowe nagranie potwierdza również, że współlokator głównego podejrzanego podczas ponownego przesłuchania w minioną środę (21 czerwca) mówił prawdę. Przypomnijmy, że Pakistańczyk zmienił wtedy swoje zeznania. Początkowo twierdził on, że nigdy nie widział Anastazji i Banglijczyka razem w ich mieszkaniu.

Ostatecznie przyznał, że byli oni w środku feralnego wieczoru (12 czerwca). Stwierdził, że kiedy wrócił do domu około godz. 22.10, zastał w mieszkaniu współlokatora i dziewczynę, którzy pili piwo. Następnie około godz. 23 usłyszał, jak odjeżdżają oni na motorze.

Początkowo Pakistańczyk twierdził, że mężczyzna z Bangladeszu miał wrócić do domu następnego dnia rano - brudny i w zabłoconych butach. Jak piszą media, w środę nie wspomniał o tym, czy spotkał współlokatora po jego powrocie, ale tylko to, że dwukrotnie – około godz. 1 i 2 nad ranem – budził się, a jego jeszcze nie było. Policja nie wyklucza, że początkowo Pakistańczyk w strachu próbował kryć swojego współlokatora z Bangladeszu.

Przypomnijmy, że główny podejrzany podczas przesłuchania w środę zaprzeczył stawianym mu zarzutom. Według doniesień medialnych miał ponadto zmienić początkowe zeznania, zaprzeczając, że odbył stosunek seksualny z ofiarą. W związku z tym podejrzany wrócił do aresztu, a policja kontynuuje śledztwo, czekając na wyniki badań materiału DNA. Pobrano je spod paznokci Anastazji - wtedy nie będzie wątpliwości, przed kim broniła się wrocławianka.