Wypadek na autostradzie A4

Do wypadku doszło w czwartek, 15 grudnia, rano. Około godziny 7 na odcinku autostrady A4 między węzłami Wrocław Wschód i Bielany Wrocław zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba została ranna - to kierowca pojazdy, który wjechał w tył drugiego pojazdu. Z rozbitej kabiny musieli uwalniać go strażacy przy pomocy ciężkiego sprzętu.

Kierowcy jadący A4 muszą liczyć się z potężnymi utrudnieniami. Autostrada w kierunku Wrocławia była najpierw zablokowana, później ruch został puszczony jednym pasem.

Na miejscu trwają działania służb. Na razie nie wiadomo jak długo będą utrudnienia.

Korki na autostradzie A4

O godz. 8 korek na autostradzie A4 miał już 7 km długości. Później policja zamknęła autostradę przy węźle Wrocław Wschód, a zmotoryzowani kierowani są na zjazd i kontynuowanie podróży drogami lokalnymi. Przed zjazdem również utworzył się kilkukilometrowy korek.

Po odblokowaniu jednego pasa, ruch ponownie został puszczony w kierunku Wrocławia. O godz. 11 korek miał ok. 8 km długości.