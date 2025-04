Znów to samo. Bus wbił się w ciężarówkę na A4. Jedna osoba nie żyje!

Dramat na A4! Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem

Do wypadku doszło w środę, 16 kwietnia, około godziny 7:45 na 146. kilometrze autostrady A4, na odcinku między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa pojazdy – bus wbił się w tył ciężarówki.

- Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia, objazd przez węzeł Kąty Wrocławskie – informuje GDDKiA.

W wyniku wypadku dwie osoby zostały ciężko ranne. Na miejsce wezwano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia jednej z nich - mimo wysiłków ratowników - nie udało się uratować.

Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Przed miejscem zdarzenia utworzył się potężny korek. Duży ruch panuje również na okolicznych trasach.

To już kolejne, podobne zdarzenie na autostradzie. Dzień wcześniej, we wtorek (15 kwietnia) doszło do wypadku na 159. km autostrady. Strażacy musieli wówczas wyciągnąć z rozbitego busa zakleszczonego kierowcę, który w ciężkim stanie został zabrany przez śmigłowiec LPR do szpitala.