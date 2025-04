Koszmarny wypadek na wschodniej obwodnicy Wrocławia. Lądował śmigłowiec LPR

Pitlane: Innowacyjny tor kartingowy z elektrycznymi gokartami we Wrocławiu

Wypadek na wschodniej obwodnicy Wrocławia

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 15 kwietnia, około godziny 7:40. Na wschodniej obwodnicy Wrocławia czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe – mazda i toyota. Do wypadku doszło na odcinku między Siechnicami i Blizanowicami.

Niestety, skutki okazały się opłakane. Siła uderzenia musiała być potężna, bowiem przody aut zostały niemal doszczętnie rozbite. Trzy osoby jadące samochodami zostały poszkodowane.

- W wyniku zderzenia dwóch pojazdów osobowych trzy osoby są poszkodowane. Dwie osoby w stanie ciężkim przetransportowano do szpitala. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Prosimy kierowców aby w miarę możliwości wybierali inne trasy przejazdu- przekazała Radiu Eska podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jedna z nich, najpoważniej ranna, została zabrana do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Oprócz zespołów ratownictwa medycznego w akcji ratunkowej bierze udział pięć zastępów straży pożarnej oraz policja.