Wybuch na pokazie chemicznym w liceum. Prokuratura wszczęła śledztwo

Wybuch we wrocławskim liceum! Trzy osoby poszkodowane [ZDJĘCIA]

Pitlane: Innowacyjny tor kartingowy z elektrycznymi gokartami we Wrocławiu

Architektoniczny majstersztyk we Wrocławiu. Gigantyczny okręt z wielkiej płyty

Wybuch na pokazie chemicznym! Prokuratura wszczęła śledztwo

Do zdarzenia doszło w sobotę, 12 kwietnia, w liceum nr 3 przy ulicy Składowej we Wrocławiu. Podczas pokazu chemicznego, który odbywał się w ramach dni otwartych szkoły, doszło do wybuchu.

- Był to eksperyment polegający na wymieszaniu wodoru z tlenkiem magnezu. Doszło do wybuchu, w wyniku którego pięć osób doznało obrażeń – informuje Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Trzy z nich zostały przetransportowane do szpitali, a jednej udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Po wybuchu podjęto decyzję o ewakuacji wszystkich osób przebywających w budynku szkoły. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez odpowiednie służby.

- Dwie osoby mają lekkie obrażenia, a jedna osoba ma obrażenia oka. Obecnie czekamy na ustalenia, co do stanu zdrowia pokrzywdzonych – powiedziała Radiu Eska rzecznika prokuratury.

Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Śródmieścia wszczął śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać gwałtownego wyzwolenia energii.

W poniedziałek, 14 kwietnia, na miejscu zdarzenia odbyły się oględziny z udziałem technika kryminalistycznego oraz biegłego z zakresu fizykochemii. Śledztwo ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wybuchu.