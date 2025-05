Weekend ciepły, ale burzowy

- Nadchodzący weekend przyniesie stopniowe ocieplenie, ale jednocześnie aurę deszczową i burzową - zapowiada IMGW. Według synoptyków, do Polski w najbliższych godzinach napłynie coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. W efekcie na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć nawet do dawno niewidzianej wartości 27°C. - Jednocześnie w ciepłym i wilgotnym powietrzu, głównie na południu kraju, będą rozwijać się burze z intensywnymi opadami deszczu, z gradem i porywami wiatru do około 70 km/h - przestrzega IMGW. Burz spodziewać się trzeba w zachodniej, południowej i centralnej Polsce.

Ocieplenie na koniec maja

W piątek (30 maja) - według IMGW - "Polska od zachodu dostaje się pod wpływ płytkiej zatoki niżowej, z ciepłym frontem atmosferycznym, związanej z niżem znad południowej Skandynawii, która przemieszcza się na wschód kraju". Z zachodu napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, a ciśnienie nieznacznie się waha. Na termometrach od 18°C na Śląsku do 24°C na północnym zachodzie.

Maj pożegna nas temperaturą od 18°C na północy do 26°C na południowym zachodzie kraju. Czego jeszcze spodziewać się po pogodzie w sobotę (31 maja)? - Południowa część kraju pozostanie w zasięgu klina wyżu, którego centrum będzie przemieszczać się nad Bałkany, natomiast w północnej części Polski zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu chłodnego związanego z niżem znad Finlandii - zapowiada IMGW. Z południowego zachodu zacznie napływać ciepłe i wilgotne powietrze polarne morskie. W ciągu dnia ciśnienie nieznacznie spadnie.

Taka będzie pogoda na początku czerwca

Czerwiec przywita nas wzrostem temperatury. Najchłodniej na północnym wschodzie, ale i tam nieznacznie powyżej 20°C. Na Opolszczyźnie, Śląsku i Ziemi Lubuskiej powiew lata, nawet do 27°C. - Polska znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej z frontem ciepłym, za którym napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarne morskie - zapowiada IMGW pogodę na niedzielę (1 czerwca). Spadek ciśnienia.

Po weekendzie nadal ciepło. Początek czerwca upłynie pod znakiem wysokich temperatur, ale i kolejnych chwil z deszczem i burzami. W poniedziałek (2 czerwca) na termometrach od 21°C do 25°C. Chłodniej na północy, tam od 16°C do 20°C, a nad morzem zaledwie 14°C. Bez burz i intensywnych opadów deszczu we wtorek (3 czerwca), z temperaturą od 14°C nad morzem, około 21°C na przeważającym obszarze Polski, do 24°C na południowym zachodzie. W środku następnego tygodnia znowu zrobi się cieplej, nawet do 28°C. Wrócą burze, deszcz i silny wiatr.

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to