O krok od tragedii!

Wybuch we wrocławskim liceum! Trzy osoby poszkodowane

To miały być spokojne i ciekawe dni otwarte w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Niestety, sobotnie (12 kwietnia) wydarzenie zakończyło się dramatem. W jednej z pracowni chemicznych doszło do niespodziewanego wybuchu podczas pokazu eksperymentu. W wyniku eksplozji trzy osoby zostały poszkodowane.