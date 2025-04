Rozpoznajesz go?

Ta góra to dolnośląska perełka. Policja i leśnicy mówią dość! Mandaty do 1000 zł

Służby ruszają do akcji

Co dalej z dzieckiem?

Ujawniła, że chciała dokonać aborcji, ale trafiła do izolatki. Teraz ma na karku prokuraturę!

Dolnośląskie. Wojewoda zapowiada walkę z hejtem i przemocą w szkołach

Dolnośląskie samorządy mają otrzymać narzędzia i rekomendacje do walki z hejtem i przemocą w szkołach. Zapowiedziała to wojewoda Anna Żabska, awizując powołanie specjalnego zespołu w tej sprawie. Jak dodała, u przyczyn tej decyzji, której szczegóły ogłoszono w piątek, 11 kwietnia, stoi śmierć uczennicy z Wałbrzycha, do czego mogło dojść wskutek "długotrwałego hejtu".

- Wojewoda podkreśliła, że konieczne jest skoordynowane zaangażowanie wszystkich instytucji. Zespół, który zostanie powołany, będzie działać systemowo i opracuje praktyczne wytyczne, które posłużą każdemu samorządowi w regionie. Oprócz przedstawicieli samorządów i kuratorium oświaty, w skład zespołu wejdą także specjaliści z zakresu psychiatrii dziecięcej i psychologii - czytamy na profilu facebookowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Uczestnicy piątkowego spotkania z wojewodą, tj. samorządowcy oraz przedstawiciele oświaty i policji z Dolnego Śląska, zgodzili się co do potrzeby dzielenia się wiedzą i zasobami, tak aby żaden samorząd nie pozostał bez wsparcia. Ewa Skrzywanek, dolnośląska kuratorka oświaty, poinformowała, że jeszcze w tym roku podczas konferencji organizowanych przez kuratorium każda ze stron:

nauczyciele;

rodzice;

uczniowi.

otrzyma konkretne narzędzia i sprawdzone praktyki.