Brutalne pobicie Polaków pod Wrocławiem. Policja zatrzymała dwóch Gruzinów

Wieczorem we wtorek, 21 maja w podwrocławskich Siechnicach doszło do brutalnego pobicia. Na materiale wideo, który trafił do mediów społecznościowych widać, jak grupa bandytów bestialsko katuje dwóch mężczyzn leżących za ziemi. Wkrótce okazało się, że napastnikami byli cudzoziemcy, a konkretnie obywatele Gruzji, natomiast pokrzywdzonymi Polacy. Nagranie wywołało burzę wśród użytkowników mediów społecznościowych.

W tej sprawie policja zatrzymała dwóch Gruzinów podejrzewanych o udział w pobiciu. - Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w wyniku intensywnych czynności operacyjnych zatrzymali dzisiaj dwóch obywateli Gruzji w wieku 24 i 27 lat. Mężczyźni ci są podejrzewani o pobicie, do którego doszło na terenie Siechnic. Ponadto policjanci ustalili 4 osoby pokrzywdzone w tej sprawie - poinformowała wrocławska policja. Poniżej dalsza część artykułu.

‼️‼️W podwrocławskich Siechnicach bydło w akcji. Przybysze z dalekich krain (podkreślam: dalekich) w sześciu katują chłopaka.Za to co zrobili: tylko pogarda, zero szacunku.Jak słyszę, grupa agresywnych obcokrajowców jeździła rowerami i nagle uznali, że dwóch Polaków nie… pic.twitter.com/Bfef990TW9— Marcin Torz (@MarcinTorz) May 21, 2024

W Siechnicach spłonęły samochody

Marcin Torz z ujawniamy.com poinformował, że w nocy w Siechnicach spłonęły samochody zaparkowane przed firmą, w której zatrudnieni są cudzoziemcy. Na ten moment nie ma potwierdzenia, że obie sprawy są ze sobą powiązane, jednak pożar aut może być zemstą za pobicie Polaków. Równocześnie serwis podaje, że przyczyną pobicia było wcześniejsze prowokacyjne zachowanie Polaków, znajdujących się prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Obrażali oni cudzoziemców, przy okazji... myląc ich z Ukraińcami.

Atmosfera w Siechnicach robi się coraz bardziej nerwowa, dlatego o uspokojenie emocji apeluje policja. - Pozwólmy organom ścigania wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy o spokój i zachowanie zgodnie z prawem - stwierdził kom. Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

