"Gruzowa pustynia". Oto Wrocław 12 lat po wojnie na unikatowym filmie

Wrocław na filmie z 1957 roku

Na jednym z niemieckich kanałów historycznych na platformie YouTube został opublikowany unikatowy film z Wrocławia. Pierwsza jego cześć to reportaż niemieckiego dziennikarza Karla Lercha, który odwiedził Wrocław, czyli przedwojenne Breslau, w 1957 roku.

Na nagraniu widzimy kilka kultowych miejsc w mieście, ale także wiele ruin. - Tamtejsza ludność nadal odczuwa skutki wojny. Odbudowa postępuje powoli – informuje autor. Na filmie widzimy dom towarowy Wertheim, czyli ówczesny PDT (pierwsze piętro domu handlowego oddano do użytku w 1953 roku). Na kolejnych ujęciach widzimy Ratusz. - Do tej pory naprawiono co najwyżej 10 procent zniszczeń wojennych Wrocławia - zaznacza autor.

Następnie przedstawione zostały Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski, Kościół Gustava Adolfa na Sępolnie, cmentarz Mauritius (stary cmentarz św. Maurycego), cmentarz wojskowy, a także Hala Stulecia (wówczas Hala Ludowa).

Oto jak Wrocław wiedzieli Niemcy 12 lat po wojnie.