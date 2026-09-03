Do zatrzymania doszło dzięki pracy funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy. Młody mężczyzna jest podejrzany o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym, a jego ofiarami miały być dzieci. Sprawa jest niezwykle delikatna.

Intensywna praca policji i areszt dla 19-latka

Jak informuje policja, sprawa wymagała przeprowadzenia skomplikowanych czynności operacyjnych. Ostatecznie doprowadziły one do zidentyfikowania i ujęcia 19-latka.

- Intensywna praca policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu doprowadziła do ustalenia i zatrzymania 19-letniego mężczyzny podejrzanego o popełnienie przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich dziewczynek. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące

- przekazała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Sprawca nie był wcześniej karany

Ustalenie tożsamości podejrzanego nie było proste. Zatrzymany 19-latek nie pochodzi z terenu samego Wrocławia, a ponadto nie figuruje w rejestrach jako osoba wcześniej karana. Mimo to funkcjonariuszom udało się ustalić jego dane i namierzyć kryjówkę.

19-latek przyznał się do winy

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że mężczyźnie przedstawiono poważne zarzuty. Jak podkreśla policja, pokrzywdzone w tej sprawie to dziewczynki w wieku do 10 lat.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie trzech zarzutów z art. 200 § 1 Kodeksu karnego, dotyczących czynności seksualnych wobec małoletnich poniżej 15. roku życia

- informuje policjantka.

Co istotne, podejrzany nie wypierał się swoich czynów.

- Pokrzywdzonymi są małoletnie dziewczynki do 10 roku życia. 19-latek podczas wykonywanych czynności przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące

- dodaje podkomisarz Aleksandra Freus

Jaka kara grozi podejrzanemu?

Za zarzucane 19-latkowi przestępstwa grozi bardzo surowa kara. Mężczyzna może spędzić w więzieniu nawet kilkanaście lat. Śledztwo wciąż jest w toku.

- Za przestępstwo określone w art. 200 § 1 Kodeksu karnego sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław-Fabryczna, a policjanci nadal wykonują czynności procesowe zmierzające do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzeń

- przekazuje policjantka.

Ze względu na charakter sprawy i dobro pokrzywdzonych dzieci, policja nie ujawnia więcej szczegółów.