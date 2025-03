Ile gotówki można trzymać w domu? Przepisy mówią jasno, eksperci ostrzegają

Gotówka w domu. Ile można trzymać pieniędzy w domu?

Co jakiś czas wraca temat gotówki, którą zgodnie z prawem możemy trzymać w domu. Najważniejsza kwestia jest taka, że w Polsce nie ma prawnego limitu dotyczącego ilości gotówki, jaką można przechowywać w domu. To oznacza, że możemy trzymać dowolną sumę.

Decydując o tym, gdzie trzymać swoje oszczędności, czy pieniądze na bieżące życie, warto pamiętać o bezpieczeństwie naszych środków. Przechowywanie dużych kwot w domu niesie ryzyko kradzieży lub zniszczenia (np. pożar, zalanie). Warto rozważyć wtedy zdeponowanie środków w sejfie lub inne zabezpieczenia.

Wiadomo więc, że w domu możemy trzymać tyle gotówki, ile uznamy za stosowne. A czy są jakieś limity dotyczące płacenia gotówką przez osoby fizyczne? Zwłaszcza że od dłuższego czasu mówi się, że mają zostać wprowadzone. Nawet padło już kilka terminów wprowadzenia takich przepisów, ale ostatecznie nie weszły one w życie.

Przypomnijmy, że takie ograniczenia istnieją w obrocie między firmami. Obecnie taki limit to 15 tys. brutto – tylko do takiej kwoty jedna firma może zapłacić innej formie gotówką. Powyżej tego limitu trzeba płacić bezgotówkowo.

Ile gotówki trzymać w domu? Eksperci radzą

Rozliczanie się bezgotówkowe – czy to płacąc kartą, blikiem czy wykonując przelew – to obecnie zdecydowanie najpopularniejszy sposób. Eksperci jednak zalecają, żeby mieć w domu również gotówkę. Bo choć cyfryzacja i płatności bezgotówkowe są dużym udogodnieniem, może dojść do sytuacji, że „gotówka na czarną godzinę” może być wybawieniem.

Chodzi przede wszystkim o zagrożenia cyberatakami albo kryzysami energetycznymi, kiedy bankowość elektroniczna może przestać działać, a karty płatnicze i bankomaty staną się bezużyteczne.

Eksperci radzą, by w domu mieć gotówkę, która pozwoli przetrwać tydzień bez dostępu do banków i sklepów. Nie ma oczywiście sztywnych zaleceń, ale specjaliści sugerują, że „żelazny zapas” powinien wynosić od 500 do 1000 zł, co powinno wystarczyć na tygodniowe potrzeby domowe.

Rekomendowana kwota:

Na bieżące potrzeby – zwykle 500–2000 zł w gotówce wystarczy na podstawowe wydatki, jeśli np. wystąpi awaria systemów płatniczych;

Na sytuacje awaryjne – niektórzy doradzają trzymanie w domu kwoty równej 1-2 tygodniowym wydatkom domowym (np. 2000–5000 zł), aby móc funkcjonować w razie kryzysu;

Duże oszczędności? Lepiej nie w domu! – większe kwoty lepiej przechowywać w banku lub sejfie o wysokim standardzie bezpieczeństwa.