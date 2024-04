Innowacyjny sposób oczyszczania ścieków. Wrocławskie MPWiK dzieli się patentem

Nowa technologia ma zastosowanie w procesie oczyszczania ścieków, co jeszcze bardziej usprawni pracę oczyszczalni. To nowatorska metoda usuwania azotu z odcieków pofermentacyjnych we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. Do tej pory odcieki te trafiały do ciągu ściekowego, gdzie usuwano je w procesie nitryfikacji i denitryfikacji.

Nitryfikacja i denitryfikacja

Związki azotu w ściekach są źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, dlatego się je usuwa. Nitryfikacja naturalnie zachodzi w środowisku i polega na konwersji azotu amonowego (amoniaku) do azotynów i azotanów. A denitryfikacja to przejście azotanów lub azotynów do azotu gazowego. Oba procesy są wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków.

Zalety deamonifikacji odcieków

Spółka przygotowuje się do nowej dyrektywny unijnej, która – w kontekście walki ze zmianą klimatu – zostanie zaostrzona w najbliższej przyszłości. Dlatego już teraz szukała dodatkowej metody wspomagania usuwania azotu. MPWiK nie zdecydowało się na wdrożenie żadnego z komercyjnych rozwiązań dostępnych na rynku ze względu na ich liczne niedostatki. Wraz z Politechniką Wrocławską samodzielnie opracowało rozwiązanie dostosowane do potrzeb oczyszczalni. Nowa metoda, deamonifikacja odcieków, pozwoli na obniżenie stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych, co znacząco usprawni pracę oczyszczalni ścieków komunalnych. Zwiększona zostanie ilość oczyszczanych ścieków przyjmowanych do wrocławskiej oczyszczalni o ok. 20 tys. m sześc. na dobę. Dodatkowo zmniejszy się zapotrzebowanie na energię o ok. 7-9 proc. Zadanie zostało zrealizowane w projekcie badawczo-rozwojowym dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

i Autor: materiały prasowe (Od lewej) Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs, Prezes żywieckich wodociągów Halina Staszkiewicz, Prezes MPWiK Wrocław Witold Ziomek, Wiceprezes MPWiK Wrocław Wojciech Stanek

Autorska technologia dostępna dla firm

Z pomysłów i rozwiązań wypracowanych w MPWiK chętnie korzystają inne firmy. Nowa technologia w procesie oczyszczania ścieków zostanie wdrożona nie tylko w stolicy Dolnego Śląska. Umowę licencyjną na jej wykorzystanie podpisało MPWiK Żywiec. Współpraca praktyków i naukowców, jak ta w Centrum Nowych Technologii (CNT) w MPWiK Wrocław, odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych technologii. CNT koordynuje i rozwija działania z zakresu wdrażania nowoczesnych technologii oraz poszukuje dofinansowania dla planowanych działań badawczo-rozwojowych. Zespół CNT składa się z wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów oraz pracowników naukowych, którzy dysponują dwoma stacjami badawczymi – w obszarze uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.