Wielka ulewa na Dolnym Śląsku. Kosiniak-Kamysz zapewnia: "Jesteśmy gotowi na wszystko"

Ulewne deszcze w Polsce. Oto sytuacja powodziowa

W czwartek, 12 września, w nocy ulewne deszcze dotarły do Polski. Za załamanie pogody w naszym kraju odpowiada niż genueński Boris. Na razie opady są intensywne, ale nie aż tak, jak się spodziewano. Niestety, to dopiero początek kryzysowej sytuacji, bo mocno będzie padało aż do poniedziałku (16 września).

Zachęcamy do śledzenia sytuacji pogodowej we Wrocławiu i regionie: Ulewne deszcze w Polsce. Interwencje straży, stany ostrzegawcze przekroczone. Najgorsze przed nami

Do tej pory (piątek, 13 września rano) na Dolnym Śląsku strażacy interweniowali ponad 40 razy. - To były interwencje w różnych częściach województwa, ale najwięcej z powiecie kłodzkim – informuje dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu. Strażacy wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew, udrożniania małych cieków wodnych czy przepustów i studzienek burzowych oraz wypompowywania wody z posesji.

#IMGWlive | 7:20 13.09Do godziny 06:00 sumy opadów na w/w obszarze przekroczyły miejscami 50 mm. Od chwili obowiązywania ostrzeżenia, największe sumy opadów zanotowano w Międzylesiu 61 mm, Nowej Wsi 50 mm, Stroniu Śląskim 57 mm w Dzierżoniowie 58 mm oraz w Głuchołazach 58 mm . pic.twitter.com/EBirUx8qyI— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 13, 2024

Kosiniak-Kamysz zapewnia: "Jesteśmy gotowi na wszystko"

W piątek, 13 września Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem porannych wiadomości w radiu VOX FM. Minister Obrony Narodowej zapewniał, że wojsko jest postawione w najwyższy stan gotowości.

- Trzeba być w gotowości i w niej jesteśmy. W pierwszej kolejności na nogi są postawieni żołnierze WOT oraz inne jednostki. Mogę zapewnić, że wszyscy już teraz są gotowi do działania. Prawie 2 tys. żołnierzy czeka, aby pomóc mieszkańcom. Trwają także działania przygotowawcze dla żołnierzy zawodowych, są gotowe łodzie saperskie oraz śmigłowce. Jeżeli zajdzie taka potrzeba i trzeba będzie używać wojsk, to sprzęt został już przesunięty na południe Polski, aby były dostępny od zaraz. Żołnierze będą przydzielani do wszelakiej pomocy: ewakuacji ludności, nawet wysadzania wałów. Ważna jest przed wszystkim koordynacja działań - powiedział na antenie Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ulewy w całej Polsce. Wrocław szykuje się na najgorsze

Według komunikatu IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/mkw. Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - 3. stopnia – obowiązuje na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

W przestrzeni publicznej prognozowane opady i zagrożenie z tym związane porównywane są do powodzi z 1997 r., nazywanej "powodzią tysiąclecia". We Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach regionu i powiatach, w związku z prognozowanymi w najbliższym czasie opadami deszczu i alertami pogodowymi działa sztab kryzysowy