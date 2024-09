Ulewne deszcze w Polsce. Oto sytuacja powodziowa

W czwartek, 12 września, w nocy ulewne deszcze dotarły do Polski. Za załamanie pogody w naszym kraju odpowiada niż genueński Boris. Na razie opady są intensywne, ale nie aż tak, jak się spodziewano. Niestety, to dopiero początek kryzysowej sytuacji, bo mocno będzie padało aż do poniedziałku (16 września).

Do tej pory (piątek, 13 września rano) na Dolnym Śląsku strażacy interweniowali ponad 40 razy. - To były interwencje w różnych częściach województwa, ale najwięcej z powiecie kłodzkim – informuje dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu. Strażacy wyjeżdżali do usuwania powalonych drzew, udrożniania małych cieków wodnych czy przepustów i studzienek burzowych oraz wypompowywania wody z posesji.

Niestety, najgorsze dopiero nadejdzie. Według komunikatu IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/mkw, ale lokalnie nawet 300 l/mkw. Lokalnie może spaść tyle deszczu co podczas powodzi Tysiąclecia w 1997 roku!

Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - 3. stopnia – obowiązuje na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

Ulewne deszcze w Polsce, sytuacja powodziowa – wszystko, co najważniejsze, znajdziecie w naszej relacji na żywo.

Na żywo Ulewne deszcze nad Polską. Aktualna sytuacja powodziowa 8:09 W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu rozpoczęła się odprawa służb z udziałem premiera Donalda Tuska. 7:43 Powódź na Dolnym Śląsku! Tutaj rzeki wystąpią z koryt. Meteorolodzy nie mają wątpliwości Te rzeki są najbardziej narażone na szybkie przybieranie wody. 7:38 Ponad 40 razy interweniowali strażacy ostatniej doby w związku z opadami deszczu na Dolnym Śląsku. Po utrzymujących się od ponad doby opadach, nieznacznie wezbrały rzeki w regionie – na czterech wodowskazach przekroczone są stany ostrzegawcze, a na dziewięciu woda utrzymuje się w stanach wysokich. 7:37 Witamy w naszej relacji na żywo dotyczącej sytuacji pogodowej w Polsce. Gdzie najmocniej pada, gdzie rzeki przybierają najszybciej, gdzie powódź grozi mieszkańcom? O tym wszystkim dowiesz się z naszej relacji.

