Co można kupić? Sprawdźcie

Jarmark Bożonarodzeniowy 2024 we Wrocławiu. Te ceny mogą zwalić z nóg

Jarmark Bożonarodzeniowy 2024 we Wrocławiu. Z końcem listopada tysiące wrocławian i turystów ruszyły do centrum Wrocławia, gdzie rozpoczął się jeden z najbardziej popularnych jarmarków świątecznych w Polsce. Co można kupić na jarmarku? Jakie są ceny we Wrocławiu? Sprawdźcie.