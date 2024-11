Katastrofa budowlana we Wrocławiu! Ściana nowego bloku wpadła do sąsiedniego mieszkania

Wrocław. Grób Barbary Piaseckiej-Johnson na cmentarzu przy Bujwida

Na cmentarzu katedralnym św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu spoczywa wiele osobistości związanych z miastem. Znajdują się tutaj groby choćby Ludwika Hirszfelda czy Henryka Worcella, ale także Barbary Piaseckiej-Johnson.

Legendarna polonijna miliarderka, która była w czołówce najbogatszych kobiet na świecie, zmarła 1 kwietnia 2013 roku. Ostatnie lata życia 76-latka spędziła w Sobótce, odeszła we Wrocławiu. Jej pogrzeb odbył się 15 kwietnia. Mszę żałobną zaplanowano w samo południe w katedrze na Ostrowie Tumskim. Później spoczęła w grobie na cmentarzu przy Bujwida.

Barbara Piasecka pochodziła spod Grodna, a po II wojnie światowej wraz z rodziną osiadła w Zacharzycach pod Wrocławiem. Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła historię sztuki, a jako młoda dziewczyna - z zaledwie 100 dolarami w kieszeni - wyjechała do USA, zanim tam trafiła mieszkała we Włoszech. Do Stanów Zjednoczonych trafiła po drodze, jej celem była Brazylia. To tam mieszkał jej wuj ksiądz, który przepisał jej spadek.

W USA Piasecka miała się zaczepić i zarobić na bilet do Brazylii. Tam jednak jej życie się odmieniło. Poznała milionera Johna Sewarda Johnsona, właściciela firmy Johnson&Johnson. Najpierw została jego kucharką, potem pokojówką, a następnie... trzecią żoną. Mąż był od niej ponad 40 lat starszy! Większość ogromnego spadku po mężu przypadł właśnie jej. Pozostawiła po sobie majątek wart 3,6 mld dolarów.