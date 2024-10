Spis treści

Wszystkich Świętych 2024. Ile kosztują znicze w tym roku?

Początek listopada w Polsce połączony jest nierozerwalnie z dniem Wszystkich Świętych kiedy to tłumnie wyruszamy na cmentarze, by z zadumą wspomnieć zmarłych bliskich. Zazwyczaj z tej okazji zabieramy ze sobą stroiki, kwiaty lub znicze. Nie od dziś wiadomo, że ozdoby tego typu potrafią kosztować krocie, w szczególności chwilę przed 1 listopada ich wartości diametralnie idą w górę.

Ceny zniczy wahają się w popularnych marketach od 3 do 50 zł i podobnie przedstawiają się one w przypadku kwiatów czy stroików. Dla wielu osób 50 zł za ozdobę na grób to majątek, lecz okazuje się, że w porównaniu z niektórym miejscami, to całkiem dobra cena. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przeczytaj także: Ksiądz ostrzega przed zniczami na Wszystkich Świętych. Takich lepiej nie stawiać na grobach!

W ostatnim czasie na platformie TikTok pojawił się film, który wywołał oburzenie w sieci. Okazuje się, że kwiaciarnia z miejscowości Przemków na Dolnym Śląsku postanowiła za pomocą social mediów podzielić się z klientami nową dostawą produktów na Wszystkich Świętych. Sprzedawczyni pokazała znicze "glamour", które przedstawiają się iście bogato i luksusowo. Jak więc można się domyślać, ich cena przeraziła wielu użytkowników, bowiem za jedną tego typu ozdobę trzeba zapłacić aż 160 zł!

W ofercie były także nieco tańsze opcje, lecz mówimy wówczas o kwotach oscylujących między 50 a 100 zł, więc nadal dość dużo. Internauci w sekcji komentarzy wyrazili swoją opinię w tym temacie i większość stwierdziła, iż ceny są z kosmosu, a osobom zmarłym bardziej potrzeba modlitwy niżeli znicza za 160 zł. Dajcie znać na naszych social mediach, czy kupilibyście znicz "glamour" w takiej cenie?