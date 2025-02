Kibole wpadli po pobiciu. W mieszkaniach mieli narkotyki i łupy warte miliony

Widziałeś go?

QUIZ. Dopasuj bohatera do książki. Można zrobić maksymalnie dwa błędy!

Wynik 13/15 to konieczność

Zaczęło się od pobicia mężczyzny w Legnicy, do którego doszło w grudniu 2024 roku. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, w wyniku działań operacyjnych, ustalili, że sprawcami było trzech mężczyzn w wieku 24, 31 i 33 lat. To pseudokibice miejscowej Miedzi. Wkrótce okazało się, że pobicie było tylko czubkiem góry lodowej przestępczej działalności, w którą mieli być uwikłani młodzi ludzie.

- Podczas prowadzonych przeszukań w mieszkaniach zatrzymanych osób, policjanci ujawnili znaczne ilości narkotyków, przygotowanych do wprowadzenia na czarny rynek. Zabezpieczono ponad 320 porcji handlowych marihuany, 160 porcji kokainy, blisko 1200 porcji metafetaminy oraz tabletki ecstasy – mówi mł. asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Na tym jednak nie koniec. - Podczas przeszukań śledczy zabezpieczyli amunicję, atrapy broni i mienie wielkiej wartości, między innymi złotą biżuterię, pieniądze oraz luksusowe zegarki, których łączna wartość została oszacowana na około 2 miliony złotych – dodaje rzeczniczka policji.

Początkowo mundurowi nie wiedzieli, skąd u kiboli tyle „fantów”. Zagadka rozwiązała się podczas kolejnych czynności śledczych.

Ustalono, że zabezpieczone mienie pochodzi z kradzieży z włamaniem, do którego doszło na terenie województwa łódzkiego

– wyjaśnia mł. asp. Anna Tersa.

Po zakończeniu czynności śledczych, zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie znacznej ilości narkotyków przygotowanych do wprowadzenia na czarny rynek, kradzież z włamaniem oraz pobicie mężczyzny. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani trafili do aresztu na okres 3 miesięcy. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 125 tys. zł. należącą do podejrzanych.