Wzrosła liczba wypadków w górach na Dolnym Śląsku

Miniony rok nie był łatwy dla ratowników z Grupy Karkonoskiej GOPR. Dość powiedzieć, że mieli prawie 20 proc. więcej interwencji. - Pomocy potrzebowało 742 osoby, a liczba działań ratowniczych wyniosła 592 – to wzrost o 17,2% w porównaniu do roku 2023. Najwięcej wypadków miało miejsce w Karkonoszach, a główną przyczyną wzywania pomocy były kontuzje i urazy, których turyści doznawali w czasie pieszych wędrówek – informują ratownicy na swoim profilu na Facebooku.

W zeszłym roku doszło do 11 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Najbardziej tragiczny wypadek zdarzył się 30 stycznia 2024 roku, kiedy dwaj turyści zginęli po tym, jak spadli tzw. rynną śmierci ze zbocza Śnieżki.

To wyjątkowo niebezpieczne miejsce w Karkonoszach. - Rynna śmierci to takie zagłębienie terenowe na północnym stoku Śnieżki. Z tej racji, że jest przy bardzo uczęszczanych szlakach, co roku dochodzi tu do różnych wypadków. Turyści idą zamkniętą Drogą Jubileuszową na szczyt Śnieżki i właśnie z tej drogi ulegają poślizgnięciu i upadkowi do Kotła Łomniczki – powiedział Radiu Eska Adam Tkocz, naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR.

Kluczowe statystyki za 2024

Liczba poszkodowanych: 742,

Łączna liczba działań ratowniczych: 592,

Akcje ratunkowe: 561 poszkodowanych,

Wyprawy ratunkowe: 143 poszkodowanych,

Interwencje na szlakach: 43 poszkodowanych,

Teleinterwencje: 1,

Zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym: 11,

Ewakuacje śmigłowcem: 7.

Najczęstsze przyczyny wypadków

Upadki – 288 przypadków

Zachorowania – 126 przypadków

Brak umiejętności – 55 przypadków

Brak odpowiedniego wyposażenia – 45 przypadków

Zabłądzenie – 32 przypadki

Porażenie piorunem – 24 przypadki

Oddziaływanie niskich lub wysokich temperatur– 33 przypadki wynikające z odwodnienia, przegrzania lub wychłodzenia organizmu

Upadek z wysokości – 11 przypadków

Pogryzienia i ukąszenia – 11 przypadków

Gdzie najczęściej dochodziło do wypadków?

Karkonosze – 569

Góry Izerskie – 109

Kotlina Jeleniogórska –43

Rudawy Janowickie – 23

Góry Kaczawskie – 3