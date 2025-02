Kierowca BMW chciał się popisać przed dziewczyną. Słono za to zapłacił

Do groźnego zdarzenia doszło w niedzielę, 2 lutego, około godz. 20. Na ulicy Krzywoustego we Wrocławiu autobus MPK zderzył się z osobowym renaultem. W wyniku zdarzenia sześciu pasażerów autobusu oraz kierowca osobówki odnieśli obrażenia. W sumie trzech poszkodowanych – dwóch pasażerów autobusu i kierowca renaulta – trafiło do szpitala. Na szczęście obrażenia, jakie doznały te osoby, nie zagrażały ich życiu.

Ze wstępnych wstępnych ustaleń wynika, kierowca samochodu osobowego wymusił pierwszeństwo, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej wprost pod pojazd MPK. W czasie działania służb wiele autobusów miejskich usiał jeździć objazdami.