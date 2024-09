Powódź w Polsce

Kiedy fala powodziowa dotrze do Wrocławia. Najnowsze informacje

Kiedy fala wezbraniowa na Odrze dotrze do Wrocławia? Środa jest kolejnym dniem walki z żywiołem, który zbliża się do tego Wrocławia. Niestety, fala powodziowa we Wrocławiu potrwa trzy dni, przekazała prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska. Mieszkańcy spodziewają się fali o godzinie 18.