- W ciągu ostatniej doby, w szczególności w nocy koncentrowaliśmy się na Bystrzycy i jej wrocławskim odcinku. Kilka rodzin zamieszkałych w tych najniższych punktach w dolinie Bystrzycy na terenie Wrocławia zostało poinformowanych o tym wyższym stanie Bystrzycy w związku ze zrzutem wody ze zbiornika w Mietkowie - oznajmił mediom Jacek Sutryk. Następnie dodał, kiedy należy spodziewać się zagrożenia. - Fali spodziewamy się około godz. 12. Wczoraj do późnych godzin nocnych byliśmy tam zresztą na miejscu. Były Wojska Obrony Terytorialnej, strażacy, policja. Były podnoszone - i to znacznie - wały przeciwpowodziowe, które chronią koryto Bystrzycy - zdradził.

Jak zauważył prezydent, "przy tych większych zrzutach na poziomie 600 m3/s rzeka dalej pozostawała w korycie, nie angażowała polderów zalewowych". - Pojawiła się woda na ul. Głównej na Stabłowicach i to jest akurat woda z rowu melioracyjnego, która nieznacznie przekracza ulicę i następnie spływa do rzeki Bystrzyca. Monitorujemy to - dodał.

- Wały na Marszowicach 1 i 2 zostały podniesione - wspomniał Sutryk. Jak dodał, również te okolice są monitorowane przez służby. - W nawiązaniu do informacji o możliwych cofkach - gdyby ta podwyższona woda z Bystrzycy miała napotkać tą przeszkodę w postaci wyższych stanów na Odrze - prosiłbym o możliwie jak najszybszą informację. Ta cofka była właśnie naszym największym problemem w roku 1997 - podkreślił stanowczo.

Sutryk przekazał ponadto, że Wody Polskie wprowadziły zarządzeniem zakaz poruszania się po wałach. - My oczywiście z pomocą strażaków będziemy to egzekwować - dodał, prosząc o wsparcie również policję. Jak zauważył, wałów przeciwpowodziowych jest we Wrocławiu "setki kilometrów".

