pilne ostrzeżenie!

Dojdzie do zatoru fali powodziowej we Wrocławiu?! Zignorowano ważny apel!

Piotr Margielewski PAP - Polska Agencja Prasowa

Bardzo niepokojące wieści dotarły do nas z Wrocławia, do którego zbliża się wielka woda. Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała w środowy poranek o tym, że w mieście może dojść do groźnego zatoru podczas przechodzenia fali powodziowej. Powód jest wstrząsający! Okazuje się, że właściciele statków znajdujących się na Odrze zignorowali wezwanie do tego, aby je chwilowo odholować z rzeki!