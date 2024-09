Potrzebują turystów jak nigdy

Dolny Śląsk w obliczu ogromnej tragedii. Wyjątkowy apel do Polaków. "Nie odwołujcie rezerwacji!"

- Nie odwołujcie październikowych rezerwacji - apelują muzealnicy, hotelarze i przedsiębiorcy z południa Polski, przez które we wrześniu przetoczyła się powodziowa fala. „Pozwoli nam to działać dalej i się rozwijać. Będzie to Wasza pomoc dla nas” - poprosili wprost pracownicy Twierdzy Kłodzko.