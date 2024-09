Powódź w Polsce. Nowe informacje na temat liczby ofiar

Mieszkańcy zobaczyli to po opadnięciu wody w Odrze. Wstrząsający widok we Wrocławiu

Premier Donald Tusk zapewnił w środę podczas posiedzenia sztabu kryzysowego, że mieszkańcy zalanych terenów nie zostaną zostawieni po powodzi sami sobie ze swoimi problemami. Od początku w pomoc powodzianom zaangażowali się strażacy, policjanci i żołnierze. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że w działaniach związanych w walką ze skutkami powodzi bierze udział 25 tys. żołnierzy, a bezpośrednio zaangażowanych w środę jest około 20 tys. - Duże zadania na najbliższe dni to dezynfekcja już oczyszczonych pomieszczeń, zarówno użyteczności publicznej – żłobki, przedszkola, urzędy, ale też mieszkania prywatne. Przygotowanych jest 18 zespołów zadaniowych do dezynfekcji - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Komendant główny policji nadinsp. Marek Boroń przekazał najnowsze informacje

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń przekazał, że zaplanowanych do działań związanych z powodzią jest obecnie 3152 policjantów, a siły skierowane z kraju to 701 funkcjonariuszy. Dodał, że do dyspozycji jest także 21 śmigłowców. - W obecnej dobie było siedem lotów patrolowych - powiedział Boroń. Wskazał, że w ciągu ostatniej doby nikt nie został ewakuowany i nie zwiększyła się liczba zgonów - nadal jest to siedem osób; wciąż poszukiwana jest jedna osoba.

- Środki zaangażowane do działań od początku to jest 14 tys. pojazdów - zaznaczył Boroń. Wymienił wśród nich łodzie, drony, reflektory olśniewające oraz skutery wodne.