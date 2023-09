Wrocław. Komunikacja miejska za darmo

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy w piątek, 22 września, będą poruszać się komunikacją miejską po Wrocławiu i jego najbliższych okolicach. Pasażerowie nie muszą kasować biletów, bowiem komunikacja miejska będzie za darmo.

Darmowe podróżowanie będzie możliwe w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i dlatego kasowniki w pojazdach wrocławskiego MPK, podwykonawców oraz na liniach aglomeracyjnych nie będą działały. 22 września obchodzimy bowiem Dzień bez Samochodu!

Właśnie z tego powodu 22 września komunikacja miejska we Wrocławiu jest darmowa. Do akcji dołączyli także przewoźnicy aglomeracyjni na liniach 9xx i okoliczne gminy. Nie trzeba mieć ze sobą dowodu osobistego, prawa jazdy.

- Dzień bez Samochodu, za to z darmową komunikacją miejską ma służyć testom - by ci, którzy na co dzień z komunikacji miejskiej nie korzystają, sprawdzili - jak wyglądają ich połączenia do pracy, szkoły czy na siłownię. Może się okazać, że dojedziemy wygodnie i szybciej niż samochodem - mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu we wrocławskim magistracie.

Ponadto, przez cały tydzień - do soboty (23 września) włącznie - wrocławskie rowery miejskie są darmowe nie przez 20 minut, ale przez pierwszą godzinę.

Co ważne, w akcji Europejskiego Tygodnia Mobilności nie biorą udziału regionalni przewoźnicy kolejowi - Koleje Dolnośląskie i Polregio. Dlatego jadąc pociągiem musimy mieć ważny bilet.