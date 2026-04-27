Koniec poszukiwań zaginionej 63-latki. Smutne wieści z powiatu ząbkowickiego

Aktualizacja, 28 kwietnia
Tragiczny finał poszukiwań 63-letniej mieszkanki gminy Złoty Stok. Ząbkowicka policja poinformowała o odnalezieniu ciała kobiety. „Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” - przekazali mundurowi w oficjalnym komunikacie. Obecnie na miejscu odnalezienia zwłok policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują niezbędne czynności, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tej tragedii.
Wcześniej informowaliśmy:
Służby ratunkowe z powiatu ząbkowickiego od kilku dni prowadzą nieprzerwaną walkę z czasem. 63-letnia mieszkanka Mąkolna (gmina Złoty Stok), zaginęła w ubiegły piątek. Jak wynika z ustaleń, około godziny 12:30 opuściła swoje miejsce zamieszkania i od tamtej pory nie nawiązała żadnego kontaktu z najbliższymi. Sobota przyniosła pierwszy, niepokojący przełom w tej sprawie.
Odnaleziono srebrną Skodę i rzeczy osobiste
Policjanci, którzy od momentu zgłoszenia pracują w terenie, natrafili na ślad zaginionej w sobotnie popołudnie. Samochód, którym poruszała się kobieta, znajdował się na terenie sąsiedniej miejscowości.
- Już następnego dnia około godziny 14.30 odnaleźliśmy samochód zaginionej na terenie Kamieniec Ząbkowicki. W rejonie rzeki ujawniono rzeczy osobiste Pani Ewy. To właśnie tam skupiliśmy dużą część naszych działań
- informuje Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
"Nie odpuszczamy" - szeroko zakrojona akcja służb
W działania zaangażowano dużo służb. Teren wokół rzeki w Kamieńcu Ząbkowickim jest drobiazgowo sprawdzany przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Policjanci zapewniają, że nie przerwą pracy, dopóki kobieta nie zostanie odnaleziona.
- W akcji brali udział policjanci, strażacy PSP i OSP, przewodnicy psów oraz ochotnicy. Wykorzystujemy wszystko, co może pomóc: psy tropiące, łodzie, pontony, quady, sonar. Sprawdzamy każdy sygnał, każdy teren, każdy trop
- przekazuje policja. Działania prowadzone są także w poniedziałek, 27 kwietnia.
Rysopis zaginionej Ewy Głąb
Rodzina i policja apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć kobietę lub posiadają jakiekolwiek informacje o jej losie. Każdy szczegół może okazać się kluczowy dla finału poszukiwań.
Wygląd zaginionej:
- Wzrost: ok. 165 cm,
- Budowa ciała: normalna,
- Włosy: spięte,
- Oczy: brązowe,
- Brak cech szczególnych.
W momencie zaginięcia pani Ewa miała na sobie różowo-szarą kurtkę z kapturem, czerwoną bluzkę, ciemne spodnie oraz jasne, sportowe obuwie. Poruszała się srebrną Skodą Fabią o numerach rejestracyjnych DZA66UU.
Jak można pomóc?
Jeśli ktokolwiek posiada informacje o miejscu pobytu 63-latki, policja prosi o kontakt.
- Jeśli widzieliście Ewę lub macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w jej odnalezieniu, nie zwlekajcie, skontaktujcie się z nami: 47 875 62 00 47 875 62 22 lub 112 Każda informacja ma znaczenie. Każde udostępnienie zwiększa szansę na szczęśliwe zakończenie. Pomóżmy razem odnaleźć Ewę i dać spokój jej rodzinie
- apeluje ząbkowicka policja.