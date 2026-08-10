Atak nożownika w Kamiennej Górze

Do tragicznych wydarzeń doszło w miniony piątek wieczorem przy ulicy Księcia Bolka I w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Funkcjonariusze policji otrzymali niepokojące zgłoszenie o napaści na nastolatka. Ze wstępnych ustaleń śledczych jednoznacznie wynika, że podczas brutalnego incydentu napastnik użył noża.

Zaatakowany 15-latek doznał poważnych obrażeń ciała. Jego stan był na tyle poważny, że konieczny był natychmiastowy transport do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Obecnie organy ścigania odmawiają ujawnienia szczegółowych informacji na temat charakteru i rozległości ran odniesionych przez pokrzywdzonego chłopca.

Zatrzymanie 16-latków po ataku w Kamiennej Górze

Policjanci, którzy niezwłocznie przystąpili do działań, zajęli się szczegółowym badaniem okoliczności tego brutalnego ataku oraz identyfikacją osób w niego zaangażowanych. W trakcie prowadzonych czynności operacyjnych stróże prawa wytypowali dwóch 16-latków, którzy mogli mieć bezpośredni związek z opisywanymi wydarzeniami.

Obaj nastolatkowie zostali poddani niezbędnym czynnościom procesowym. Po ich zakończeniu, jeden z chłopców został zwolniony do domu. Natomiast drugi 16-latek został zatrzymany w areszcie, a jego sprawa trafiła pod lupę śledczych i sądu rodzinnego, który podejmie dalsze kroki w tej sprawie.

Wybuch gazu w Kamiennej Górze:

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Sąd podjął decyzję. 16-latek w schronisku dla nieletnich

W poniedziałek przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przekazali informacje o stanowisku sądu w sprawie zatrzymanego 16-latka.

– Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec tego nieletniego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w schronisku dla nieletnich na trzy miesiące – przekazała prok. Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Taka decyzja sądu oznacza, że 16-latek podejrzewany o udział w napaści spędzi najbliższe trzy miesiące w zamkniętym ośrodku. W tym czasie śledczy będą kontynuować działania mające na celu pełne wyjaśnienie przebiegu i okoliczności tego brutalnego ataku.

Procedura wobec 16-latka z Kamiennej Góry wciąż nieznana

Obecnie śledczy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji co do trybu, w jakim będzie prowadzone postępowanie karne przeciwko 16-latkowi. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę, niezbędne będzie zasięgnięcie specjalistycznych opinii biegłych.

– Na pewno będzie musiał uzyskać określone opinie psychiatrów i psychologów – wyjaśniła prok. Węglarowicz-Makowska.

Dopiero po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych badań i zebraniu specjalistycznych opinii, organy ścigania będą mogły precyzyjnie określić dalsze kroki w tej skomplikowanej sprawie.

Śledztwo w sprawie napaści z użyciem noża przy ulicy Księcia Bolka I cały czas trwa. Policjanci i prokuratorzy nie ustają w wysiłkach, aby dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia i precyzyjnie ustalić rolę każdej z zaangażowanych osób.