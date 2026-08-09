Zderzenie auta z hulajnogą elektryczną! 50-letni kierowca i nastolatek ukarani

Wypadek w Kamiennej Górze. 16-latek na hulajnodze potrącony przez auto

Do groźnego wypadku doszło w czwartkowy poranek, 6 sierpnia, w Kamiennej Górze. Zespół ratownictwa medycznego i patrol drogówki zostali wezwani na ulicę Katowicką. Z ustaleń służb wynika, że 50-letni mężczyzna prowadzący samochód osobowy podczas wjazdu na posesję przeciął chodnik i wjechał prosto w nastolatka na hulajnodze. Poszkodowany 16-latek wymagał pomocy medycznej, ale jego urazy okazały się niegroźne. Funkcjonariusze podkreślają, że młody chłopak podróżował bez kasku i nie posiadał karty rowerowej, która jest niezbędna w tym wieku do jazdy hulajnogą elektryczną.

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Surowa kara dla kierowcy auta w Kamiennej Górze. Nastolatek bez karty rowerowej

Mundurowi mimo wszystko stwierdzili, że winę za wypadek ponosi 50-latek siedzący za kierownicą samochodu. Przecinając chodnik, miał bezwzględny obowiązek przepuścić wszystkich poruszających się po chodniku. Za to wykroczenie dostał mandat w wysokości 1500 złotych, dostał też 12 punktów karnych. To jednak nie zamyka sprawy, policjanci przeprowadzą rozmowę z 16-latkiem i jego prawnymi opiekunami. Tematem będzie kwestia poruszania się hulajnogą bez stosownych dokumentów.

W sieci pojawił się krótki, 12-sekundowy materiał wideo udostępniony przez dolnośląskich policjantów. Zapis z kamery ma posłużyć jako wyraźne ostrzeżenie i przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa dla kierowców i miłośników hulajnóg.

Do groźnej kolizji pojazdu osobowego z 🛴hulajnogą elektryczną doszło przy ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze. Kierujący pojazdem osobowym, podczas manewru skrętu, nie ustąpił pierwszeństwa poruszającemu się chodnikiem, nastolatkowi na 🛴hulajnodze elektrycznej, w wyniku… pic.twitter.com/iBfcF5yvL0— dolnośląska Policja (@DPolicja) August 8, 2026

Zasady jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku. Policja przypomina

Korzystanie z chodnika przez użytkowników elektrycznych hulajnóg jest dopuszczalne wyłącznie pod pewnymi warunkami. Taka możliwość istnieje, gdy obok jest droga z limitem prędkości przekraczającym 30 km/h, a wokół brakuje ścieżki rowerowej lub wyznaczonego pasa. W takiej sytuacji kierujący jednośladem musi dostosować prędkość jazdy do tempa pieszych. Należy bezwzględnie ustępować pierwszeństwa pieszym i dbać o to, by nie utrudniać im chodzenia po chodniku.