Zderzenie auta z hulajnogą elektryczną! 50-letni kierowca i nastolatek ukarani

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-09 20:00

Niebezpieczna sytuacja w Kamiennej Górze. Samochód uderzył w nastolatka jadącego na hulajnodze elektrycznej. Choć 16-latek doznał obrażeń, na szczęście nie zagrażają one jego życiu. Policjanci nałożyli wysoki mandat na kierowcę auta, ale problemy nie ominą też potrąconego chłopaka. Jak się okazało, jechał bez uprawnień.

Wypadek w Kamiennej Górze. 16-latek na hulajnodze potrącony przez auto

Do groźnego wypadku doszło w czwartkowy poranek, 6 sierpnia, w Kamiennej Górze. Zespół ratownictwa medycznego i patrol drogówki zostali wezwani na ulicę Katowicką. Z ustaleń służb wynika, że 50-letni mężczyzna prowadzący samochód osobowy podczas wjazdu na posesję przeciął chodnik i wjechał prosto w nastolatka na hulajnodze. Poszkodowany 16-latek wymagał pomocy medycznej, ale jego urazy okazały się niegroźne. Funkcjonariusze podkreślają, że młody chłopak podróżował bez kasku i nie posiadał karty rowerowej, która jest niezbędna w tym wieku do jazdy hulajnogą elektryczną.

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Surowa kara dla kierowcy auta w Kamiennej Górze. Nastolatek bez karty rowerowej

Mundurowi mimo wszystko stwierdzili, że winę za wypadek ponosi 50-latek siedzący za kierownicą samochodu. Przecinając chodnik, miał bezwzględny obowiązek przepuścić wszystkich poruszających się po chodniku. Za to wykroczenie dostał mandat w wysokości 1500 złotych, dostał też 12 punktów karnych. To jednak nie zamyka sprawy, policjanci przeprowadzą rozmowę z 16-latkiem i jego prawnymi opiekunami. Tematem będzie kwestia poruszania się hulajnogą bez stosownych dokumentów.

W sieci pojawił się krótki, 12-sekundowy materiał wideo udostępniony przez dolnośląskich policjantów. Zapis z kamery ma posłużyć jako wyraźne ostrzeżenie i przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa dla kierowców i miłośników hulajnóg.

Zasady jazdy hulajnogą elektryczną po chodniku. Policja przypomina

Korzystanie z chodnika przez użytkowników elektrycznych hulajnóg jest dopuszczalne wyłącznie pod pewnymi warunkami. Taka możliwość istnieje, gdy obok jest droga z limitem prędkości przekraczającym 30 km/h, a wokół brakuje ścieżki rowerowej lub wyznaczonego pasa. W takiej sytuacji kierujący jednośladem musi dostosować prędkość jazdy do tempa pieszych. Należy bezwzględnie ustępować pierwszeństwa pieszym i dbać o to, by nie utrudniać im chodzenia po chodniku. 

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