Kosztowna podróż 58-letniego Polaka. Po przekroczeniu granicy stał się "lżejszy" o 6 tysięcy złotych

Grzegorz Kluczyński
2026-04-09 11:55

Nocna kontrola na niemieckiej autostradzie A4 okazała się dla 58-letniego obywatela Polski bardzo droga. Mężczyzna został zatrzymany zaraz po wjechaniu do Niemiec, a w systemie widniał nakaz jego aresztowania. Chcąc uniknąć trafienia za kratki, musiał uregulować należność w wysokości ponad 1400 euro, co w przeliczeniu daje około 6 tysięcy złotych.

Polak wpadł podczas kontroli na granicy

Polak zatrzymany na A4

Do zdarzenia doszło w nocy na autostradzie A4, gdzie niemiecka policja prowadziła kontrole pojazdów wjeżdżających z terytorium Polski. Zatrzymanie 58-letniego Polaka szybko zaowocowało ujawnieniem w policyjnych bazach danych informacji o tym, że figuruje on jako osoba poszukiwana przez śledczych z Görlitz.

Okazało się, że 58-latek dopuścił się w przeszłości znaczącego naruszenia przepisów drogowych, w związku z czym niemieckie organy ścigania wydały za nim nakaz doprowadzenia do aresztu.

- Podczas sprawdzania jego personaliów ujawniono obowiązujący nakaz aresztowania. Mężczyzna został poinformowany o możliwości uregulowania zaległej grzywny - przekazał Danilo Weise z policji w Ludwigsdorf.

Polak musiał zapłacić ponad 1400 euro, aby nie trafić do aresztu

Opcją ratunkową przed natychmiastowym transportem do więzienia była zapłata grzywny w kwocie dokładnie 1414 euro. Polak długo się nie zastanawiał i wpłacił wymaganą sumę funkcjonariuszom na miejscu, dzięki czemu mógł uniknąć trafienia za kratki i spokojnie ruszyć w dalszą drogę.

- Po opłaceniu wymaganej kwoty mężczyzna został zwolniony i pozwolono mu jechać dalej - dodał Weise.

To nie jedyny przypadek. Inny Polak trafił za kratki

Tej samej nocy wpadło jeszcze dwóch mężczyzn. Pierwszym z nich był obywatel Rumunii poszukiwany w związku z groźbami, a drugim kolejny Polak, któremu zarzucano kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ten ostatni nie dysponował kwotą 1867 euro potrzebną do opłacenia kary, w efekcie czego został osadzony w więzieniu w Bautzen (Budziszynie).

Zmasowane kontrole na granicy polsko-niemieckiej przynoszą efekty

Od dłuższego czasu niemieckie służby intensywnie patrolują i kontrolują ruch na granicy z Polską. Każdego dnia mundurowi wyłapują tam osoby powiązane z przemytem, poszukiwane listami gończymi czy też takie, które mają do uregulowania zaległe mandaty.

Dla zatrzymanego 58-letniego Polaka rutynowa nocna kontrola na autostradzie zakończyła się szybkim uszczupleniem budżetu o 6 tysięcy złotych, ale pozwoliła mu zachować wolność.

