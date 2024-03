i Autor: shutterstock(2) Zdj. ilustracyjne.

Nawet ksiądz to zrozumie

Kto nie musi iść do kościoła w niedzielę? Wyjątków jest kilka. Nawet ksiądz to zrozumie

sch 15:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do wiernych należy obowiązek chodzenia do kościoła jako święcenia Dnia Pańskiego. Wielu z nas zastanawia się, czy brak uczestnictwa we mszy świętej jest grzechem ciężkim. Okazuje się, że istnieją przypadki, gdy opuszczenie niedzielnej mszy jest usprawiedliwione. Takich powodów jest jednak ledwie kilka i są związane z naprawdę trudnymi sytuacjami. Zobacz, kto nie musi iść do kościoła w niedzielę.